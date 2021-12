Curry 46 puntos, Kemba Walker 44 puntos y nueva derrota consecutiva de Lakers

EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN SHUTTERSTOCK OUT

Redacción deportes, 23 dic (EFE).- Nueva derrota de los Lakers, la cuarta consecutiva del equipo, pese a 36 puntos de LeBron James y los 30 de Russell Westbrook en una jornada dominada por bases como Stephen Curry, que hizo 46 puntos, o Kemba Walker, que sumó otros 44.

MAVERICKS 95 - BUCKS 102

En un partido en el que faltaron Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo y Kristaps Porzingis, entre otros, los Bucks arrancaron un trabajado triunfo en casa de los Mavericks por 95-102 en el que destacaron el trío de veteranos de Milwaukee Khris Middleton, Jrue Holiday y DeMarcus Cousins.

Los Mavericks, que llegaron a estar por delante 10 puntos en el segundo cuarto tras un desastroso primer periodo para los Bucks, desperdiciaron en los últimos 12 minutos una clara oportunidad para sumar una nueva victoria.

El máximo anotador del partido fue Middleton, con 26 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias y 1 robo de balón. Holiday sumó 24 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y 3 robos mientras que Cousins hizó 22 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y 1 tapón.

El máximo anotador de los Mavs fue Jalen Brunson, con 19 puntos y 8 asistencias.

JAZZ 128 - TIMBERWOLVES 116

Los Jazz no dieron ninguna opción a unos Timberwolves que tuvieron siete jugadores de baja y les derrotaron por 128-116 en Salt Lake City a pesar de que el escolta de los de Minnesota, Malik Beasly, anotó 33 puntos.

Pero en los Jazz, Donovan Mitchell sumó 28 puntos y el pívot francés Rudy Gobert sumó un doble doble de 20 puntos y 17 rebotes.

NUGGETS 107 - HORNETS 115

Los 29 puntos y 21 rebotes de Nikola Jokic no fueron suficientes para que los Nuggets evitasen la derrota ate los Hornets por 107-115.

La victoria de los Hornets se fundamentó en Kelly Oubre Jr. que empezó el partido desde el banquillo y terminó haciendo 23 puntos, de los que 15 fueron fruto de 5 de los 11 triples que intentó.

El base argentino de los Nuggets, Facundo Campazzo, tuvo una buena noche y tras 33 minutos de juego anotó 12 puntos (3 triples de 10 intentos), 2 rebotes y 5 asistencias.

SUNS 113 - THUNDER 101

Los Suns confirmaron su etiqueta como el mejor equipo de la NBA en la actualidad al derrotar en Phoenix a los Oklahoma City Thunder (OKC) por 113-101.

El mejor hombre de los locales fue esta vez Devin Booker que hizo 30 puntos además de 7 rebotes, 7 asistencias, 2 robos de balón y 1 tapón. Su compañero, el pívot Deandre Ayton, hizo un doble doble de 19 puntos y 12 rebotes mientras que Cameron Johnson sumó 21 puntos y 9 rebotes.

En OKC destacó una noche más el base Shai Gilgeous-Alexander con 29 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias.

WARRIORS 113 - GRIZZLIES 104

El titular del récord de triples de la NBA, Stephen Curry, se tuvo que emplear a fondo para que los Golden State Warriors sumasen una nueva victoria ante los Memphis Grizzlies por 113-104.

Curry anotó 46 puntos, con 8 triples de 14 intentos. En su equipo, sólo Gary Payton II hizo más de 10 puntos, en concreto 22.

Los Grizzlies dominaron la primera mitad del partido y llegaron a estar 10 puntos arriba en el primer cuarto.

Pero en la segunda mitad, Curry, que había anotado 16 puntos en los primeros 24 minutos, anotó otros 30, lo que catapultó a los Warriors.

El máximo anotador de los Grizzlies fue Ja Morant, con 21 puntos.

LAKERS 110 - SPURS 138

Cuarta derrota consecutiva de los Lakers, esta vez ante los Spurs por 110-138. Ni los 36 puntos de LeBron James ni los 30 de Russell Westbrook fueron suficientes para enderezar a los Lakers.

El reserva de los Spurs, Keita Bates-Diop, consiguió 30 puntos, la cifra más alta de su carrera en la NBA.

HEAT 115 - PISTONS 112

Los Detroit Pistons, el peor equipo de la NBA, acariciaron su sexta victoria de la temporada ante los Heat pero el novato Tyler Herro acabó con sus sueños y empujó a la victoria a los de Miami por 115-112.

El máximo anotador del partido fue Herro, con 29 puntos. El mejor en los Pistons fue el pívot Trey Lyles, con 28 puntos.

KNICKS 117 - WIZARDS 124

El base de los Knicks Kemba Walker anotó 44 puntos, con 7 triples de 14 intentos, pero finalmente los visitantes Wizards se llevaron el partido por 117-124.

A los puntos de Walker, los Wizards contestaron con una victoria de equipo en la que siete de sus jugadores anotaron 10 o más puntos. El máximo anotador de los de Washington fue Spencer Dinwiddie que hizo un doble doble de 21 puntos y 12 asistencias. Kyle Kuzma también sumo un doble doble de 18 puntos y 10 rebotes.

MAGIC 104 - PELICANS 110

El español Willy Hernangómez fue el máximo reboteador del partido, con 16 capturas, en el que los visitantes Pelicans dominaron de principio a final a los Magic para ganar por 104-110.

El compañero de Hernangómez Brandon Ingram fue el máximo anotador del partido con 31 puntos.

76ERS 96 - HAWKS 98

Joel Embiid tuvo la oportunidad de ganar el partido para los 76ers en el último segundo pero su triple no entró y el marcador se quedó en 96-98 para los visitantes Hawks.

Embiid fue el máximo anotador e hizo un doble doble de 23 puntos y 10 rebotes. El mejor en los Hawks fue Cam Reddish, con 15 puntos.

PACERS 118 - ROCKETS 106

Los Pacers notaron las ausencias de Domantas Sabonis y Malcolm Brogdon pero finalmente se impusieron a los Rockets por 118-106.

El máximo anotador fue el pívot de los Pacers, Myles Turner, con un doble doble de 32 puntos y 10 rebotes.

TRAIL BLAZERS - NETS

Suspendido por los protocolos de la covid de la NBA

CONFERENCIA ESTE: 1.- Brooklyn Nets (21-9). 2.- Chicago Bulls (19-10). 3.- Milwaukee Bucks (21-13). 4.- Miami Heat (20-13). 5.- Cleveland Cavaliers (19-13). 6.- Washington Wizards (17-15). 7.- Philadelphia 76ers (16-16). 8.- Boston Celtics (16-16). 9.- Charlotte Hornets (17-17). 10.- Atlanta Hawks (15-16). 11.- Toronto Raptors (14-15). 12.- New York Knicks (14-18). 13.- Indiana Pacers (14-19). 14.- Orlando Magic (7-26). 15.- Detroit Pistons (5-26).

CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (26-5). 2.- Golden State Warriors (26-6). 3.- Utah Jazz (22-9). 4.- Memphis Grizzlies (19-14). 5.- LA Clippers (17-15). 6.- Los Angeles Lakers (16-17). 7.- Dallas Mavericks (15-16).8.- Denver Nuggets (15-16). 9.- Minnesota Timberwolves (15-17). 10.- San Antonio Spurs (13-18). 11.- Portland Trail Blazers (13-19). 12.- Sacramento Kings (13-20). 13.- New Orleans Pelicans (12-21). 14.- Oklahoma City Thunder (11-20). 15.- Houston Rockets (10-23).