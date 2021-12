Cristina Pedroche calienta motores para las Campanadas con cambio de look en 'El Hormiguero'

MADRID, 24 (CHANCE)



A pocos días de la esperada noche de las campanadas en la que un año más Cristina Pedroche se encargará de despedir el año junto a ALberto Chicote, la colaboradora de televisión visitó 'El Hormiguero' dejando a todos con la boca abierta por su estilismo con cambio de look incluído.Apostando por un vestido ajustado que simulaba un desnudo integral, Pedroche dejó claro que este año está dispuesta a darlo todo desde la Puerta el Sol en un año que ha terminado complicándose por culpa de la Covid-19.Si su estilismo era de lo más comentado de la noche, Cristina volvía a sembrar la duda con su pelo. Tras emitirse el vídeo promocional de las Campanadas de Nochevieja en el que la presentadora aparece cortándose el pelo y dejando caer que se lo rapa, Pedroche le explicaba a Pablo Motos: "Esto es una peluca pero no se nota porque es de las buenas. No quiero que se sepa lo que hay aquí debajo y la gente sepa lo que va a pasar... Este año pasan más cosa alrededor y no solo es el vestido, ha pasado una cosa en el mundo cabeza... Se verá nada más conectar por la noche".