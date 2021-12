Coronavirus.- Un organismo de Francia recomienda reducir a tres meses el periodo entre la segunda dosis y la de refuerzo

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La Alta Autoridad Sanitaria (HAS) de Francia ha recomendado este viernes reducir a tres meses el periodo entre la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y la inoculación de la tercera dosis de refuerzo ante la expansión de la variante ómicron en el país europeo.



El organismo ha señalado en un comunicado publicado en su página web que esta variante es "particularmente contagiosa" y ha apostado por recortar los plazos para la tercera dosis, así como inocular una dosis de recuerdo a los adolescentes de entre doce y 17 años en situación de riesgo.



Así, ha hecho hincapié en que existe "un contexto epidemiológico preocupante" que "justifica una aceleración de la campaña de vacunación", incluida la reducción de los plazos para estas dosis de recuerdo con el objetivo de "limitar al máximo el número de nuevos casos y los casos graves".



La HAS ha resaltado que Francia hace frente "desde hace varias semanas" a una quinta ola vinculada a la variante delta, situación que se ha visto acelerada por la "expansión muy rápida" de la variante ómicron, al tiempo que ha dicho que esta última "podría escapar parcialmente a las vacunas".



En este sentido, ha explicado que los análisis realizados en el país muestran que las vacunas son eficaces frente a las formas sintomáticas no graves de la variante ómicron al 80 por ciento durante los primeros dos meses, si bien luego pierden su eficacia más rápidamente que ante las variantes anteriores.



Por último, el organismo ha reiterado que la vacunación "es un pilar de la lucha contra la pandemia de SARS-CoV-2 y ha pedido a la población un "respeto estricto" a las medidas de prevención, incluido el uso de mascarilla y la distancia social.