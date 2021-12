Coronavirus.- Aforo reducido pero sin vacuna obligatoria en las celebraciones de Navidad en el Vaticano

ROMA, 24 (EUROPA PRESS)



El Papa celebra a las 19.30 horas de este viernes 24 de diciembre la misa del Gallo, primera de las celebraciones litúrgicas previstas en la basílica de San Pedro del Vaticano, con unos 1.500 puestos para los fieles, distanciados en los bancos, pero sin obligación de que estén vacunados contra la enfermedad del coronavirus.



Así lo han manifestado a Europa Press fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.



La basílica de San Pedro del Vaticano tiene una capacidad para 20.000 personas y ha reducido notablemente de el aforo permitido en el interior para hacer frente a la nueva situación sanitaria causada por la variante ómicron. Sin embargo, la obligación de presentar el certificado de vacunación contra el coronavirus, aplicado a los vacunados o a quienes hayan pasado recientemente la enfermedad, se circunscribe únicamente a los trabajadores de los dicasterios, organismos y oficinas de la Curia Romana y de las instituciones vinculadas a la Santa Sede, y a los turistas que visiten, por ejemplo, los Museos del Vaticano.



De este modo, tal y como se dispone en el nuevo decreto de la Secretaría de Estado, firmado por el cardenal Pietro Parolin, no hay ninguna obligación de este tipo para los fieles que acudan a las misas que se celebran tanto en la basílica de San Pedro como en la parroquia de Santa Anna, como también a las audiencias que preside el Pontífice los miércoles en el aula Pablo VI.



En la misa de esta tarde, además del Papa participará toda la Capilla Papal, lo que suma hasta 120 sacerdotes concelebrantes, según el nuevo sistema de acreditación que la oficina litúrgica ha estrenado el pasado 1 de diciembre para presbíteros y diáconos.



Mañana, como es habitual, Francisco pronunciará su mensaje navideño e impartirá la bendición Urbi et Orbi a las 12:00 en el tradicional balcón central de la Basílica de San Pedro.



La siguiente celebración que estará presidida por el Santo Padre será el viernes, 31 de diciembre, a las 17:00, con las Primeras Vísperas de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios y el Papa recitará el Te Deum en acción de gracias por el año transcurrido.



El 1 de enero, solemnidad de Santa María, Madre de Dios, el Papa presidirá la misa a las 10:00 con motivo de la LV Jornada Mundial de la Paz. A esa misma hora, el 6 de enero, se celebrará la misa de la Epifanía del Señor a la que nuevamente está convocada toda la Capilla Papal. No se ha precisado aún si habrá bautismos en la Capilla Sixtina el domingo siguiente como suele ser habitual.