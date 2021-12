CGT considera "insuficiente" la reforma laboral y "una tomadura de pelo a la clase trabajadora"

18-12-2021 Varias personas sostienen banderas de CGT durante una manifestación, a 18 de diciembre de 2021, en Madrid (España). Esta movilización ha sido convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para reclamar la derogación de las reformas laborales y de la conocida como Ley Mordaza. La organización también exige la derogación de leyes represivas y la defensa de unas pensiones dignas. ECONOMIA Jesús Hellín - Europa Press



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



CGT ha reprochado al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que el último acuerdo para la reforma laboral "se olvida de muchos aspectos dañinos para los trabajadores", por lo que la considera "insuficiente y una tomadora de pelo a la clase trabajadora".



En concreto, señala que no resuelve los problemas de los contratos a tiempo parcial no voluntarios, ni limita o prohíbe el uso de horas extras --pese a la tasa de paro existente-- o la cesión de personas trabajadoras por medio de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).



En un comunicado, el sindicato critica que la nueva reforma laboral "no haya conseguido retornar a la situación que había en 2012 y ni mucho menos a la de 2010", antes de las últimas reformas laborales aprobadas por los anteriores Gobiernos.



CGT destaca el establecimiento de un nuevo artículo, el 47 Bis, que incluye el llamado 'mecanismo RED de flexibilización y estabilización', para que cuando se den causas cíclicas o sectoriales, el Consejo de Ministros pueda activar esta herramienta para que las empresas se acojan a las medidas de suspensión o reducción de jornada ante la autoridad laboral.



Sobre esta medida, advierte de que se trata de una prestación específica para las personas trabajadoras afectadas, que no consumirá cotizaciones pero que tampoco garantiza el 100% del salario, mientras que las empresas, por su parte, mantendrán las bonificaciones en cotizaciones, que van en función de la causa suspensiva con la única condición de dotar de formación a los trabajadores.



Por otro lado, CGT señala que la prioridad de los convenios de empresa sobre los del sector solo desaparece en materia salarial, manteniéndose en el resto de aspectos, al mismo tiempo que no se modifica la redacción de las causas del despido de la reforma laboral de 2012, ni la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de la misma.



"Tampoco se restablecen las indemnizaciones por despido improcedente y los salarios de tramitación que la reforma del Partido Popular alteró y que produjo un abuso del despido libre sin mayor consecuencia para la clase empresarial", añade la organización que se autocalifica como anarcosindicalista.