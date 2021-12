Candidato opositor en el estado natal de Hugo Chávez respaldará a ganaderos y agricultores

Fotografía de archivo en la que se registró a Claudio Fermín, candidato opositor a la gobernación del estado venezolano de Barinas. EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 24 dic (EFE).- El candidato opositor a gobernador en la repetición de elecciones de este 9 de enero en el estado venezolano de Barinas, Claudio Fermín, aseguró este viernes que acudirá a todos los organismos para garantizar a los agricultores y ganaderos de esa región el combustible que necesitan para trabajar.

"Me voy a sentar con el presidente de Pdvsa (Petróleos de Venezuela) y todos los ministros de línea para poder garantizar la gasolina y el gasoil que necesitan los productores de Barinas, porque nosotros vamos detrás de las soluciones. Vamos a garantizar la seguridad en el campo", indicó Fermín de acuerdo a un comunicado de prensa.

El candidato -considerado un disidente por el bloque antichavista mayoritario- expresó que así como será el "gobernador de los estudiantes" también se compromete a ser el mandatario regional de "los agricultores, ganaderos y productores de Barinas".

"Si usted votó por un color u otro, usted tiene derecho a no seguir a quien le falló y respaldar a quien le genere confianza", puntualizó.

Fermín cuenta con el respaldo de diez partidos políticos de oposición, considerados como disidentes por el bloque antichavista mayoritario, y su candidatura ha generado polémica al ser acusado de tratar de dividir el voto.

Las elecciones del 9 de enero en Barinas, cuna de Hugo Chávez, suponen una repetición, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara los resultados de los comicios regionales del 21 de noviembre, al considerar que el candidato opositor y ganador por un estrecho margen, Freddy Superlano, se presentó pese a estar inhabilitado.

Por el momento no se conoce la razón de la inhabilitación de Superlano, ya que, en agosto de 2020, el Gobierno le otorgó, junto a otras 109 personas, una medida de gracia que contemplaba el levantamiento de cualquier bloqueo que le impidiera desempeñar cargos públicos y desarrollar labores políticas.

Además, el opositor pudo inscribirse como candidato a las elecciones del pasado noviembre en el sistema automatizado del Consejo Nacional Electoral (CNE), que, según las autoridades, es "el más moderno del mundo" y rechazaba los datos de cualquier persona que intentara postularse si estaba inhabilitada.

Fue tras la celebración de los comicios y el recuento de votos, de los que Superlano obtuvo el 37,60 % frente al 37,21 % del oficialista, Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente, cuando el TSJ tomó la decisión de repetir los comicios.