BMW Concept XM: el "monstruoso" nuevo SUV de la marca bávara

ARCHIVO - BMW presentó el Concept XM, un SUV híbrido que genera una potencia máxima de 750 CV, con un diseño considerado por sus críticos como excesivamente "agresivo". Foto: BMW AG/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

El fabricante alemán BMW ha cosechado numerosas críticas por el provocador diseño de su voluminoso nuevo utilitario deportivo, que ha sido calificado de "monstruoso" y "agresivo". La indignación se centra en las proporciones colosales del poderoso Concept XM y su tratamiento frontal con una enorme parrilla en forma de riñón flanqueada por faros angulares. BMW aseguró que el novedoso diseño podría marcar el comienzo de una nueva estética para otros coches de la marca premium. El fabricante bávaro adujo que la forma del coche muestra "una silueta expresiva y llena de presencia". Esta también demuestra que la empresa es capaz de romper con los convencionalismos y superar los límites. El XM saldrá a la venta a partir de 2023 como el primer modelo electrificado de la división deportiva M de la compañía y fue presentado recientemente en el salón Art Basel de Miami Beach, en Florida, Estados Unidos. Frank van Meel, director general de la división M de BMW, declaró a la revista británica Autocar que los propietarios de coches M habían estado pidiendo más lujo junto con el rendimiento y que el Concept XM era el primer ejemplo de una nueva estrategia que pretende responder a esas demandas. Sin embargo, los expertos del sector no han sido muy benévolos con el diseño. "BMW ya no construye coches, sino pesadillas psicodélicas y posapocalípticas", aseveró Daniel Broeckerhoff, periodista de la Radio de Alemania de Norte (NDR) en Twitter: "Es puro horror". El experto alemán en movilidad Don Dahmann describió el coche como un "SUV acorazado híbrido", y predijo que, si no abandonaba este controvertido estilo, BMW sufriría el mismo destino que la fracasada empresa de telefonía móvil Nokia. Otro usuario de Twitter se refirió al XM como "la última edición del carro de combate Leopard". De cinco metros de longitud, el XM pesa dos toneladas y está impulsado por un gran motor de gasolina V8 acoplado a un motor eléctrico, pero solo puede recorrer 80 kilómetros en modo eléctrico. Esta autonomía de cero emisiones es muy inferior a la de muchos eléctricos puros. En este contexto, otros usuarios escribieron en Twitter que el coche era una afrenta al medio ambiente y un ejemplo de despatarre machista. El profesor alemán de diseño Paolo Tumminelli declaró al semanario alemán Der Spiegel que, con ayuda de su propia escala de "agremóviles", había calculado un nivel de agresividad récord para el aspecto del XM. "Este coche no hará más que asustar a los ciudadanos de a pie", declaró al sitio web de la publicación. El SUV de lujo está diseñado principalmente para los mercados de China y Estados Unidos, donde la demanda de coches voluminosos es más alta. Aún no está claro si su atrevido estilo será suavizado para otros mercados. dpa