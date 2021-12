Argentina reporta 16.279 nuevos casos, el mayor número desde julio pasado

El aumento de casos de covid-19 se intensificó en diciembre, pero ha escalado en la última semana. Foto de archivo. EFE/Demian Alday Estévez

Buenos Aires, 24 dic (EFE).- Argentina sufrió este viernes un nuevo salto del número de casos de la covid-19, al reportar 16.279 nuevos contagios, el mayor número registrado desde el 27 de julio pasado, con lo que el número total de positivos ascendió a 5.445.236, mientras que los fallecimientos se elevaron a 117.008, tras ser notificadas 29 muertes en las últimas 24 horas.

"Con el aumento de la circulación de personas es posible este aumento del número de casos. Y con las nuevas variantes, que son más transmisibles todavía, este aumento de casos es más exponencial todavía por todas las actividades que se están haciendo, las reuniones de fin de año, reuniones sociales", explicó este viernes la ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, a la radio Con Vos.

La ministra resaltó que lo "más importante" es que el aumento de contagios "no se está traduciendo en internaciones (en unidades de terapia intensiva) y muertes" y que el sistema de salud "no tiene tensión".

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 5,2 millones de personas que se contagiaron y que ya han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de la covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue este viernes de 830, en crecimiento en las últimas semanas pero aún muy por debajo del récord de 7.969 del pasado 14 de junio.

El porcentaje de ocupación de camas en unidades de terapia intensiva por todo tipo de patologías es del 34,8 % a nivel nacional y del 36,9 % si solo se considera Buenos Aires y su periferia.

PREOCUPACION DE AUTORIDADES

El pico de contagios este año se produjo el pasado 27 de mayo, cuando se registraron 41.080 casos, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se verificó el pasado 22 de junio, con 792 fallecimientos.

Tras meses de situación epidemiológica favorable, en octubre el Gobierno argentino flexibilizó la mayoría de las restricciones sanitarias vigentes hasta entonces, incluyendo la apertura total de las fronteras.

Sin embargo, los casos comenzaron a ascender nuevamente desde noviembre.

En este contexto, el Gobierno argentino anunció la semana pasada que a partir del próximo 1 de enero se requerirá poseer un pase sanitario, que acredite esquemas completos de vacunación contra la covid-19, para poder asistir a actividades consideradas de "riesgo epidemiológico", como eventos masivos al aire libre o en espacios cerrados.

Y el aumento de los casos ya generó la reacción de la municipalidad de Córdoba, en la provincia central con el mismo nombre -que este viernes reportó 5.064 casos-, que suspendió los eventos masivos desde este viernes ante un brote de la variante ómicron y un aumento "exponencial" de contagios.

La ministra Vizzotti previó este viernes que de tomar alguna medida "no sería una medida de cierre de actividades", sino de "disminución de intensidad de actividades" por una semana o nueve días para disminuir la velocidad de transmisión.

AVANCE DE LA VACUNACION

Mientras tanto, Argentina, con unos 45 millones de habitantes, continúa con su campaña de vacunación contra la covid iniciada a finales del año pasado.

Según el Ministerio de Salud, el 83 % de la población total inició su esquema y el 70 % lo completó, en tanto el 82,8 % de la población mayor de 18 años cuenta con el esquema completo.

De acuerdo con datos oficiales difundidos este viernes, hasta el momento se han aplicado 74,6 millones de dosis y se han distribuido 93,7 millones por todo el territorio nacional.

Un total de 37,8 millones de personas recibieron la primera dosis de la vacuna, mientras que 32,2 millones fueron inoculadas ya con la segunda.

Asimismo, 2,3 millones de argentinos han recibido una tercera dosis adicional y otros 2,2 millones una dosis de refuerzo, en el marco de la estrategia de vacunación iniciada hace varias semanas para reforzar la inmunidad de diversos grupos.