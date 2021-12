Al menos cuatro heridos en un tiroteo en un centro comercial en Estados Unidos

Vista de un área acordonada luego de un tiroteo en EE.UU., en una fotografía de archivo. EFE/Ralph Lauer

Washington, 23 dic (EFE).- Al menos cuatro personas resultaron heridas en un presunto intercambio de disparos en un centro comercial en la localidad de Oak Brook (Illinois, EE.UU.), que obligó al cierre de un centro comercial en donde al menos dos personas fueron detenidas, informó la Policía.

Un portavoz de la Policía de Oak Brook confirmó a Efe que en el incidente, del que no suministró detalles, cuatro personas sufrieron heridas.

Además, indicó que los agentes están inspeccionando el lugar para asegurarse de que no haya más atacantes o víctimas.

Señaló que al menos dos presuntos sospechosos estaban bajo custodia de las autoridades.

Un oficial de la Policía dijo a la cadena Fox que el incidente se originó cuando dos personas que se conocían se dispararon entre sí, y que "posiblemente" tres transeúntes fueron alcanzados directa o indirectamente por las balas.

Confirmó que las cuatro personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital de la zona y que las heridas no ponen en riesgo sus vidas.

El tiroteo se presume tuvo lugar en uno de los pasillo del centro comercial, donde se puso en marcha un fuerte operativo para inspeccionar "tienda por tienda", agregó el funcionario policial.