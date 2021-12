Yangel Herrera se consolida tras un mes del debut más esperado

El centrocampista venezolano del Espanyol Yangel Herrera (i) ante el centrocampista del Granada Ángel Montoro, durante su partido de la jornada 13 de LaLiga Santander disputado en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat, Barcelona. EFE/ Andreu Dalmau/Archivo

Barcelona, 23 dic (EFE).- El centrocampista venezolano del Espanyol Yangel Herrera debutó el pasado 23 de octubre y, un mes después, ha confirmado muchas de las expectativas que la afición blanquiazul y el cuerpo técnico tenían sobre el futbolista, que aterrizó este verano en el club catalán.

El jugador, de 23 años, llegó al RCDE Stadium cedido por el Manchester City, sin opción de compra. Su incorporación, la última del periodo de fichajes en clave periquita, fue motivo de ilusión: tenía experiencia en LaLiga tras dos temporadas en el Granada (2019-20 y 2020-21) y su calidad estaba fuera de toda duda.

De todos modos, Yangel Herrera pisaba Barcelona con una pequeña fractura en la tibia derecha que ya le obligó a perderse la Copa América. Su debut se hizo esperar y no se vistió de corto con la camiseta del Espanyol hasta el 23 de octubre: jugó 23 minutos contra el Elche (2-2).

Desde entonces, el centrocampista venezolano no ha salido del once inicial en LaLiga. Yangel Herrera fue suplente contra el Athletic y el Getafe y después ha sido titular frente al Granada, Barcelona, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Levante y Celta de Vigo. En total, ya acumula 566 minutos con la elástica periquita.

En sus primeras declaraciones como blanquiazul, el jugador se definía como "un luchador". El centrocampista quería darle grandes alegrías a su nueva afición y estaba convencido de que el proyecto era sólido. El tiempo, pese al sabor agridulce de la última derrota contra el Celta (3-1), le ha dado la razón.

Su progresión es clara y su importancia para el entrenador Vicente Moreno, también. Yangel está feliz por su crecimiento. "Estoy en proceso de alcanzar mi mejor nivel. Agradezco la confianza de los técnicos y los compañeros", afirmó tras estrenarse como goleador ante la Real Sociedad (1-0), en noviembre.

Yangel Herrera es un perfil distinto al del resto de medios del Espanyol. El internacional vinotinto aglutina llegada, recuperación y criterio en la salida de balón.

De todos modos, en la última jornada de LaLiga frente al Celta, disputó 58 minutos, la menor cifra en todos los encuentros que ha jugado como titular.

Su lesión está superada y parece obvia la confianza del cuerpo técnico en la calidad del centrocampista, que ha destacado su evolución tras la lesión. El próximo rival del Espanyol es el Valencia, el 31 de diciembre, equipo al que el jugador se ha medido cinco veces con un balances de dos victorias, dos derrotas y un empate.