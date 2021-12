Venezuela.- Ingresa en prisión una mujer detenida por sustraer dinero de la cuenta de un septuagenario que apareció muerto en Sober

23-12-2021 Vecina de Vigo detenida tras haber sustraído dinero de la cuenta bancaria de un septuagenario para el que trabajaba y que apareció muerto en su domicilio de Sober (Lugo). POLITICA ESPAÑA EUROPA GALICIA AUTONOMÍAS SOCIEDAD GUARDIA CIVIL



LUGO, 23 (EUROPA PRESS)



Agentes de la Guardia Civil han detenido a una vecina de Vigo, de nacionalidad venezolana, como presunta autora de los delitos de robo con fuerza, pertenencia a grupo criminal, blanqueo y un posible delito contra las personas, tras haber sustraído dinero de la cuenta bancaria de un septuagenario para el que trabajaba, y que apareció muerto en su domicilio de Sober (Lugo).



Según han informado fuentes del Instituto Armado, la investigación se inició el pasado mes de febrero en Sober, tras ser localizado el cuerpo sin vida de un vecino septuagenario en el interior de su vivienda.



Los primeros indicios apuntaron que se trataba de una muerte natural, pero la Guardia Civil comenzó las pesquisas tras una denuncia de la familia del fallecido, que alertaba de que se habían realizado numerosas transferencias desde su cuenta a otras cuentas bancarias de terceros, por un importante total de 37.500 euros.



Los agentes averiguaron que una mujer de nacionalidad venezolana, residente en Vigo, realizaba de forma esporádica tareas domésticas en la vivienda del hombre. De hecho, la sospechosa estuvo residiendo en casa de la víctima durante varios días, antes de su fallecimiento.



Según los investigadores, la mujer aprovechaba cuando su empleador estaba durmiendo por las noches para realizar transferencias bancarias desde el móvil del hombre a varias cuentas de personas de diversas nacionalidades, residentes en Pontevedra, Las Palmas, Marín y Madrid, con las que se había puesto de acuerdo previamente.



El perjudicado se presentó, poco antes de fallecer, en su entidad bancaria para realizar unas gestiones, y se percató de las transferencias bancarias que se habían hecho. Tras esto, regresó a su vivienda, donde se encontraba su empleada y, dos días después, su cadáver fue encontrado por un vecino en la casa.



Fruto de las investigaciones, la Guardia Civil pudo comprobar que, además de las transferencias a cuentas bancarias, la sospechosa había hecho una transferencia de 9.000 euros a una clínica estética de Madrid para la realización de un tratamiento. Al cabo de unos días, sin embargo, solicitó el reembolso del dinero, alegando que no podría someterse a la intervención porque se había contagiado de Covid.



La mujer detenida fue puesta a disposición del juzgado de Instrucción 1 de Monforte de Lemos (Lugo), que decretó su ingreso en prisión provisional. La investigación, en todo caso, sigue abierta, y no se descarta que se le imputen nuevos delitos, si se puede determinar que no prestó socorro al hombre en el momento de su fallecimiento.