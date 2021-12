Un incendio en una refinería de ExxonMobil en Texas deja cuatro heridos

Vista de la planta de ExxonMobil en la localidad de Baytown, a unos 40 kilómetros de Houston (Texas), en una fotografía de archivo. EFE/Tannen Maury

Washington, 23 dic (EFE).- Un incendio en una refinería de ExxonMobil en Texas, una de las más grandes de Estados Unidos, dejó cuatro heridos, informaron este jueves autoridades locales.

El fuego comenzó sobre la 01.00 hora local (07.00 GMT) en la planta de ExxonMobil en la localidad de Baytown, a unos 40 kilómetros de Houston (Texas).

La oficina del alguacil del condado de Harris, donde se encuentra parte de Baytown, ha descrito el fuego como "un gran accidente industrial" y el jefe de esa unidad policial, Ed González, indicó en Twitter que las primeras investigaciones apuntan a que "algún tipo de explosión ocurrió dentro de la planta".

Según González, tres de los heridos fueron transportados al hospital en helicóptero y uno de ellos en ambulancia.

Todos los heridos están estables, detalló el jefe de la refinería de ExxonMobil, Rohan Davis, que dio una rueda de prensa en un edificio cerca del suceso.

Según Davis, no hay fallecidos y el resto del personal ya fue localizado.

Davis explicó que ExxonMobil ha estado evaluando la calidad del aire y no ha detectado ningún problema, por lo que las autoridades no han pedido a los vecinos que se refugien en sus casas.

"Lamentamos profundamente esta perturbación, este incidente y los inconvenientes que pueda causar a la comunidad", manifestó Davis.

Los vecinos de la zona dijeron a la televisión local KHOU, afiliada a CBS, que sintieron como sus viviendas temblaban ante la aparente explosión y, al principio, creyeron que se trataba de un terremoto.

Televisiones locales también han mostrado imágenes de las enormes llamadas en la refinería, donde los bomberos han estado trabajando para extinguir el fuego.

Según la web de ExxonMobil, sus instalaciones en Baytown constan de una planta química, otra planta para procesar el hidrocarburo olefina y una refinería de petróleo, la cuarta más grande de Estados Unidos y con capacidad para procesar 560.500 barriles de petróleo diarios.

En esas instalaciones trabajan unas 7.000 personas.