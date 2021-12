Trump pide a Corte Suprema que bloquee registros del 6 de enero

(Bloomberg) -- El expresidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloqueara la entrega de sus documentos de la Casa Blanca a un comité del Congreso que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero, en su primer enfrentamiento judicial a causa de las consecuencias de los disturbios.

Trump busca anular la decisión del presidente Joe Biden de renunciar al privilegio ejecutivo sobre los documentos. Una corte federal de apelaciones dijo que la postura de Biden y la necesidad del Congreso de acceder a los documentos se sumaron para contrarrestar la solicitud de reserva de información de Trump.

El ataque, que surgió de los esfuerzos de Trump por anular los resultados de las elecciones presidenciales, tuvo lugar cuando el Congreso se reunía para certificar la victoria de Biden. Trump y sus aliados se han resistido al esfuerzo del comité selecto de la Cámara de Representantes para investigar el ataque y determinar exactamente qué papel jugó el expresidente.

En otra solicitud, Trump pidió el jueves a los jueces que aceptaran su apelación y que en el intertanto bloquearan la publicación de los registros. El tribunal de apelaciones le había dado 14 días para solicitar la intervención del Tribunal Supremo. Los documentos permanecerán en secreto hasta que actúe el tribunal superior.

Los registros en disputa, en poder de Archivos Nacionales, incluyen registros de visitas y llamadas, correos electrónicos, borradores de discursos y notas escritas a mano. Trump se opone a la publicación de alrededor de 800 páginas de material, diciendo que involucran comunicaciones presidenciales protegidas.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de DC dijo en una decisión de 3-0 que los registros eran vitales para la investigación del comité.

El comité ha “demostrado un sólido predicado fáctico para solicitar estos documentos presidenciales específicamente”, dijo la jueza Patricia Millett al panel, que cuenta con tres demócratas. “Existe un vínculo directo entre el expresidente y los acontecimientos de ese día”.

Los casos son Trump vs. Thompson, 21-932, y Trump vs. Thompson, 21A272.

