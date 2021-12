Trump pide a Corte Suprema impedir entrega de documentos al comité sobre asalto al Congreso

El expresidente estadounidense Donald Trump pidió este jueves a la Corte Suprema que bloquee la entrega de documentos al comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero por parte de sus simpatizantes, en el que murieron cinco personas.

Trump pidió a la máxima instancia judicial que revoque un fallo dictado este mes por un tribunal federal de apelaciones, que denegó su solicitud de mantener en secreto los registros de la Casa Blanca.

Ese tribunal de apelaciones allanó el camino el 9 de diciembre para la entrega de cientos de páginas de documentación al comité parlamentario que investiga el asalto al Capitolio, que conmocionó a Estados Unidos y al mundo.

Pero dio un plazo de 14 días a Trump para apelar ante la Corte Suprema, lo que el expresidente hizo in extremis.

Donald Trump, quien sigue siendo muy influyente entre los republicanos y no descarta presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, quiere mantener en secreto estos archivos, que incluyen listas de personas que lo visitaron o llamaron ese día.

El comité especial de la Cámara de Representantes, en la que los demócratas tienen mayoría, debe evaluar qué papel desempeñaron Trump y sus colaborares en el ataque de miles de partidarios del expresidente a la sede del Congreso para tratar de evitar que certificara la victoria de su oponente demócrata Joe Biden en las presidenciales.

El expresidente, quien niega toda responsabilidad en el ataque, denuncia "una maniobra política" y se niega a colaborar. Recurrió a la justicia haciendo uso de una prerrogativa del Poder Ejecutivo que permite mantener la confidencialidad de sus comunicaciones aunque sea citado por el Congreso e "incluso después del final de su mandato".

- Rueda de prensa -

Donald Trump anunció esta semana que dará una rueda de prensa desde Mar-a-Lago, en Florida, el 6 de enero con motivo del aniversario del ataque, y repitió, sin fundamento, que le robaron las elecciones de noviembre de 2020.

El expresidente aprovechó para criticar al comité de investigación parlamentario, al que acusó de ser "extremadamente parcial". Más bien debería investigar sobre "las elecciones presidenciales fraudulentas de 2020", insistió.

El comité parlamentario libra una carrera contrarreloj porque quiere publicar a toda costa las conclusiones antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, en menos de un año, en las que los republicanos podrían recuperar el control de la Cámara de Representantes y enterrar la investigación.

Donald Trump ha pedido a las personas de su entorno que no colaboren y las batallas legales lanzadas sobre si están obligadas a testificar o no retrasarán todo el proceso.

El expresidente sigue influyendo en la política estadounidense.

En una entrevista difundida el miércoles por la noche por la cadena ABC, el presidente Joe Biden, de 79 años, dijo que las posibilidades de que se postule a un segundo mandato aumentan si Trump se presenta a los comicios dentro de tres años.

"¿Por qué no me iba a presentar contra Donald Trump si él fuera candidato? Esto aumentaría las posibilidades de que me presente", dijo.

cl/bgs/erl/yow