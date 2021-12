Todos los grupos, salvo Vox, apoyan la ley que facilita el acceso a herencias a huérfanos por violencia machista

25-10-2021 Un niño juega con un cubo de rubik en el patio del Colegio Alameda de Osuna el día en que entra en vigor la medida que permite no utilizar mascarilla en los patios escolares de Madrid, a 25 de octubre de 2021, en Madrid, (España). Con este permiso, que entra en vigor este lunes, Madrid se convierte en la primera comunidad autónoma que permite no llevar mascarilla en los patios de los colegios de la región, en los recreos y al aire libre, siempre y cuando se respete la distancia de seguridad interpersonal establecida por la pandemia. Esta medida, puesta en marcha por la Comunidad de Madrid, ha sido criticada por Sanidad, quien ha recordado que no se puede decidir unilateralmente la retirada de la mascarilla en los patios escolares ya que la ley en vigor desde el 29 de marzo establece el uso obligatorio en espacios al aire libre donde no sea posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros. SOCIEDAD Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Todos los grupos parlamentarios en el Congreso, salvo Vox, han mostrado su apoyo al dictamen sobre la Proposición de Ley Orgánica de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género, que facilita el acceso a herencias a huérfanos por violencia machista.



Durante el debate del dictamen este jueves, la diputada del PSOE Lidia Guinart ha defendido que esta ley supone "una reparación" para los 334 niños huérfanos por la violencia machista desde 2013, 28 de ellos solo este año, porque les hará la vida "un poco menos complicada".



En concreto, entre los cambios que introduce la ley, ha enumerado que se facilita el acceso a las indemnizaciones y herencias por parte de estos menores cuyas madres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, se contempla la posibilidad de exenciones de impuestos, se atribuyen las competencias al juzgado de violencia sobre la mujer y se introduce la presunción de abandono en casos en que el padre está desaparecido.



Durante el debate, la diputada del PP Beatriz Álvarez, ha apoyado la norma porque la considera "un avance positivo" y ha votado en contra de las enmiendas presentadas por otros grupos porque considera que "no es el momento de entrar en polémicas" ni de "introducir elementos que distorsionen" el objetivo principal del texto.



Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, ha asegurado que es una ley "buena y necesaria" aunque ha añadido que mejoraría con las enmiendas presentadas por su grupo que planteaban, entre otras modificaciones, equiparar estos derechos para los huérfanos de padres asesinados por la madre, aunque la diputada de la formación naranja ha precisado que son "conscientes de que la mayoría de los asesinatos son cometidos por hombres".



Por parte de VOX, la diputada Carla Toscano, ha mostrado su rechazo a la ley, que ha calificado de "propaganda feminista", de "injusta, discriminatoria e insostenible", y ha defendido que "tan fatal es perder a una madre como a un padre con independencia de quién es el agresor". Por otro lado, ha aprovechado para felicitar la Navidad y ha rezado para que los políticos hagan "leyes justas".



Mientras, desde Unidas Podemos, la diputada Laura López ha agradecido el trabajo del movimiento feminista, a las becas Soledad Cazorla, ha querido hacer un "homenaje" a las víctimas de violencia machista, y ha mostrado su "contundente reproche" al "discurso negacionista".



También han manifestado su apoyo a la proposición de ley la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta, que considera que hace "justicia y reparación" y ha pedido seguir "luchando contra la violencia de género para que ninguna criatura quede huérfana"; Sergi Miquel i Valentí, del PDeCAT, y Joan Baldoví (Compromís), quienes han destacado que aunque esta norma afecte a un número pequeño de ciudadanos no por ello es menos importante.



El texto también ha contado con el apoyo del PNV, cuyo diputado Joseba Agirretxea ha aprovechado para afear a VOX que recuerde desde la tribuna al "niño de Belén" y al mismo tiempo su grupo sea como "aquellos que se negaron a acoger" a la Virgen María, "que tuvo que dar a luz en un pesebre". "Son los mismos que defienden no acoger a otras personas que vienen de los mismos lugares y de las mismas situaciones a buscar un futuro mejor", ha zanjado.