Tenis.-Andy Murray recibe una invitación para el Abierto de Australia

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El tenista británico Andy Murray ha recibido una invitación para disputar el Abierto de Australia 2022, primer 'Grand Slam' de la temporada, según ha confirmado la organización del torneo este jueves en un comunicado.



Murray, de 34 años, es ganador de tres 'grandes' y cinco veces finalista del Abierto de Australia, pero las lesiones le han apartado de las primeras posiciones del ranking de la ATP en los dos últimos años. En la actualidad ocupa el puesto 134 y de no ser por la invitación no estaría en Melbourne del 8 al 21 de febrero.



El escocés, que se perdió la última edición por un positivo en coronavirus, regresará al torneo casi tres años después de su última participación. "Estoy muy emocionado de volver a jugar en el Abierto de Australia", dijo Murray tras recibir la 'wild card'.



"He disfrutado mucho jugando en Australia frente a un público increíble y no puedo esperar a volver a salir a la pista del Melbourne Park", añadió Murray, cuyo último título en el circuito ATP en 'singles' fue en el torneo de Amberes en 2019.