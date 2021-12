Simeone: "Estando juntos vamos a seguir luchando por nuestros objetivos"

Simeone, durante el partido de este miércoles frente al Granada. EFE/Miguel Ángel Molina

Madrid, 23 dic (EFE).- En el décimo aniversario de su fichaje como entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone expresó su agradecimiento a los aficionados por el "apoyo desde el primer momento", también a los futbolistas, porque "supieron transmitir siempre todo" lo que siente "por este juego", al tiempo que admitió el "momento" actual "de dificultad en cuanto a resultados", afirmó que sólo conoce "un camino, el del trabajo y el esfuerzo", y avanzó que "estando juntos" seguirán "luchando" por los "objetivos" marcados.

"Queridos aficionados del Atlético de Madrid: Se cumplen 10 años desde mi llegada como entrenador y no quería pasar el día sin dejar de agradecer su apoyo desde el primer momento. Es inevitable que se me vengan innumerables recuerdos de momentos pasados juntos, alegrías enormes y tristezas que hemos ido superando", explicó el técnico argentino en la publicación en sus redes sociales.

También expresó su agradecimiento a Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, y a Enrique Cerezo, presidente, por darle "la oportunidad de volver como entrenador a la que siempre" sintió su "casa".

"Pero sobre todo a los futbolistas que supieron transmitir siempre todo lo que siento por este juego dentro del campo, logrando así emocionarnos y hacernos sentir orgullosos de nuestro equipo", añadió.

"A todos los que me acompañaron dentro de mi cuerpo técnico, trabajando y buscando superarnos día a día. Y a los empleados del club por estar siempre alineados en un mismo camino, el del PARTIDO A PARTIDO", abundó el preparador argentino.

Y se refirió al presente, a las cuatro derrotas consecutivas que ha sufrido en las últimas jornadas de LaLiga Santander: "Hoy estamos pasando por un momento de dificultad en cuanto a resultados y, desde lo que siento, quiero transmitirles que estando juntos, desde aficionados, futbolistas, directivos y cuerpo técnico, vamos a seguir luchando por nuestros objetivos!! Solo conozco un camino, el del trabajo y el esfuerzo!".