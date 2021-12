Riesgo de hospitalización por ómicron hasta 70% menor que delta

(Bloomberg) -- La variante ómicron parece ser menos grave pero más contagiosa que cualquier otra variante del covid-19 a la fecha, dijo el Gobierno del Reino Unido, a medida que las infecciones diarias se dispararon a un nuevo récord cercano a 120.000.

Un individuo con ómicron tiene entre un 50% y un 70% menos de probabilidades de ser hospitalizado, en comparación con la variante delta, dijo el jueves la Agencia de Seguridad Sanitaria (HSA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido. También tienen entre un 31% y un 45% menos de probabilidades de acudir a los servicios de urgencias con ómicron que con delta.

Sin embargo, los datos de la HSA también mostraron que, si bien un refuerzo mejora la protección, comienza a disminuir más rápidamente que con delta y es entre un 15% y un 25% menor a partir de las 10 semanas posteriores a la tercera dosis.

La agencia también advirtió que la naturaleza altamente infecciosa de la variante aún podría conducir a un número significativo de enfermedades graves que colapsen al servicio de salud. Los casos diarios en el Reino Unido se dispararon a un nuevo récord el jueves, aumentando la presión sobre el primer ministro, Boris Johnson, quien esta esperando hasta después de Navidad para tomar una decisión final sobre posibles nuevas restricciones.

Johnson se ha visto acorralado por las advertencias de sus asesores científicos sobre los peligros para el sistema de salud y la presión de un gran grupo dentro de su propio partido que se oponen a nuevas restricciones.

La HSA dijo que 14 personas murieron dentro de los 28 días de un diagnóstico con variante ómicron, con edades comprendidas entre los 52 y los 96 años.

“Los casos de la variante siguen subiendo a un ritmo extraordinario”, dijo el secretario de Salud, Sajid Javid. “Las admisiones hospitalarias están aumentando y no podemos arriesgarnos a que el Servicio Nacional de Salud se vea abrumado”.

Todavía no está claro cómo el efecto decreciente de las vacunas de refuerzo influirá en la protección contra una enfermedad severa. La ronda actual de vacunas de refuerzo aún puede proteger a las personas de ser hospitalizadas o de enfermarse gravemente, incluso cuando la defensa contra las infecciones se desvanece. Los funcionarios del Reino Unido quieren ver cómo se desarrollan esos datos antes de recomendar una cuarta dosis o avanzar hacia una vacuna modificada para ómicron.

La evaluación de la HSA sobre la gravedad respalda estudios publicados el miércoles con conclusiones similares.

La agencia dijo que los datos aún son preliminares y se necesitan más estudios. Gran Bretaña se ha embarcado en un programa de refuerzo acelerado en un intento por intentar neutralizar el impacto dela variante ómicron de rápida propagación.

Israel ya anunció que dará a las personas mayores de 60 años una cuarta dosis por temor a que un refuerzo que no se haya administrado en los últimos tres o cuatro meses tenga una protección menor contra ómicron.

