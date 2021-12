Ratifican prohibición de peleas de gallos en EEUU

HONOLULU (AP) — Una corte federal de apelaciones ratificó el miércoles una prohibición a llevar a cabo peleas de gallos en los territorios de Estados Unidos.

Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito falló en contra de Sedfrey Linsangan, un empresario de Guam que, en una demanda incoada en 2019, alegaba que la prohibición era inconstitucional. Linsangan señalaba que la “cría de aves de caza y la competición” forman parte de la “cultura, costumbres y tradiciones” de esa isla del Pacífico.

En 2018, el entonces presidente Donald Trump promulgó una ley que prohibió todas las peleas de animales en los territorios de Estados Unidos, la cual entró en vigor en 2019. Antes de ella, las peleas de gallos eran ilegales en los 50 estados del país, pero no en sus territorios, uno de los cuales es Guam.

Linsangan apeló después de que un juez federal en la isla le rechazara su petición de que le concediera una orden judicial preliminar contra la prohibición.

El empresario no había respondido de momento a un mensaje de texto de The Associated Press para que hiciera declaraciones sobre el fallo más reciente.

Los abogados que representan al gobierno de Estados Unidos en el caso tampoco habían respondido a un correo electrónico de la AP.

En el fallo se dijo que Linsangan no logró demostrar que las peleas de gallos sean un derecho esencial.

“La evidencia presentada por Linsangan de que las peleas de gallos son una práctica cultural previa y ajena a la historia de Estados Unidos no muestra que las peleas de gallos realmente estén profundamente enraizadas en las tradiciones de nuestra nación”, se señala en el fallo.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó en octubre una impugnación a la ley federal presentada por individuos y organizaciones que alegaban que el Congreso se había extralimitado en sus facultades al aplicar la prohibición a Puerto Rico. Los quejosos subrayaban que las peleas de gallos están profundamente arraigadas en la historia, tradición y cultura de la isla.

El grupo activista Animal Wellness Action indicó que elogió el fallo porque fue emitido días antes de las competencias de peleas de gallos en Guam promocionadas para el día de Año Nuevo.