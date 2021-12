Ranking Spotify en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy jueves, 23 de diciembre

La oferta musical nunca había sido tan extensa como hoy en día. Ello trae consigo que no sea fácil encontrar canciones que se adapten a nuestros gustos. Los usuarios de Spotify ahora tenemos la sencillez de encontrar las novedades según diversas características.

Entonces, basta con visitar esta plataforma de transmisión por internet para que los suscriptores podamos acceder a una lista con sus 10 canciones más populares, de modo que sea más fácil escogerlos.

Hay gran variedad de géneros, que agradarán a distintos públicos. Así, pasaremos muchas horas atentos a nuestros audífonos y altavoces. Conoce qué escuchan los demás, quizás así descubras lo mejor que tenemos en parrilla para ti. Te lo contamos a continuación:

1. Rockin' Around The Christmas Tree

El tema de Brenda Lee es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.470.008 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Jingle Bell Rock

Cosechar éxitos es sinónimo de Bobby Helms. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Jingle Bell Rock», debute en el segundo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 1.288.121 reproducciones de primera entrada?

3. All I Want for Christmas Is You

«All I Want for Christmas Is You» de Mariah Carey se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.254.160 reproducciones, motivo por el cual continúa en la tercera posición.

4. It's the Most Wonderful Time of the Year

«It's the Most Wonderful Time of the Year», interpretado por Andy Williams, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 1.112.338 reproducciones.

5. Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Lil Durk. Quizás por esto es que «Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)» debuta en el ranking directamente en la quinta posición, pues alcanzó un total de 991.642 reproducciones.

6. A Holly Jolly Christmas - Single Version

Tras acumular 971.171 reproducciones, «A Holly Jolly Christmas - Single Version» de Burl Ives se mantiene en sexto lugar.

7. Last Christmas

El sencillo más reciente de Wham! ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Last Christmas» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 943.785 más de reproducciones.

8. It's Beginning to Look a Lot like Christmas

Lo más nuevo de Michael Bublé, «It's Beginning to Look a Lot like Christmas», entra directamente al octavo lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 909.633 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

9. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

«INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)», interpretado por Lil Nas X, ocupa el noveno lugar de la lista, tras lograr 860.548 reproducciones.

10. White Christmas

«White Christmas» de Bing Crosby, Ken Darby Singers y John Scott Trotter & His Orchestra sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 10, ya que ha conseguido un total de 837.878 reproducciones.

Spotify se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.