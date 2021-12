Ranking Spotify en España: Top 10 de los podcast más escuchados de hoy jueves, 23 de diciembre

En un mercado tan saturado como el de los servicios de transmisión por internet, estas plataformas luchan por contar con las mejores producciones. Spotify no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 pódcast preferidos.

Hablamos del listado que clasifica los títulos según quién está oyendo qué en tiempo real. Si estás interesado en conocer qué contenidos de calidad hay disponibles, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. Por si las voces vuelven

Ángel Martín charla con personajes populares acerca de sus problemas con la salud mental.

2. Estirando el chicle

Presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín

3. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS. Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild. Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más. Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea. ¡No te lo pierdas!

4. AM

El resumen informativo de Kloshletter, dirigido por Charo Marcos, producido por Ricardo Villa y narrado por Eixchélt González y Jon Elicegui. Una producción de The Voice Village para Spotify.De lunes a viernes, a las 8:00 AM.

5. Informativo matinal Ángel Martín

Un informativo matinal diario pensado para que ahorres tiempo y puedas ponerte cuanto antes a hacer cosas

6. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada.?En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

7. Entiende Tu Mente

Seguro que a lo largo del día tienes 20 minutos. Elige el momento y nosotros te prometemos ayudarte a entenderTE y entenderLES mejor.| Cuarta temporada, gratis, solo en Spotify. |Entiende Tu Mente es un podcast de psicología que, de una manera amena, te cuenta cómo funciona nuestra mente. Con las voces de Molo Cebrián -podcaster y estudiante de psicología-, Luis Muiño -Psicólogo y uno de los divulgadores de esta temática más conocidos en España-, Mónica González -Coach y profesora universitaria-, Rober Mengual -psicólogo clínico al que escuchas en la sección Apuntes..

8. XRey

A veces la forma más eficaz de pasar desapercibido es esconderse en la luz. Conocemos al rey, conozcamos al hombre. Una producción de Toni Garrido. Escrita, narrada y dirigida por Álvaro de Cózar, con entrevistas y guión de Eva Lamarca y Álvaro de Cózar, diseño de Sonido de Yago Mendívil y música original de Ale Acosta y Los Enemigos.¡Un nuevo episodio cada día hasta el 24 de diciembre!

9. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

10. Geopolítica Pop

Geopolítica Pop, el podcast que amenaza con que tras escucharlo no volverás a ver tus dibujos animados favoritos, comer sushi o bailar reguetón de la misma manera. De la mano de la fundadora de Kloshletter y los creadores de El Orden Mundial y de AM analizamos de forma amena la batalla política internacional de la que formamos parte sin saberlo. Los asuntos de Estado se cuelan literalmente hasta en tu cocina. Un podcast original de Spotify con la colaboración de The Voice Village.

Ojalá que te hayamos entusiasmado con este resumen de los pódcast más escuchados en España. ¡Anímate a descubrirlos en Spotify!

Hay miles de horas de audios con el mejor contenido. Todos sabemos que Spotify es experto en transmitir producciones de renombre en diversos formatos y esta no es la excepción.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.