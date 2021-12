Ranking Spotify en España: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy jueves, 23 de diciembre

La oferta musical nunca había sido tan extensa como hoy en día. Ello trae consigo que no sea fácil encontrar canciones que se adapten a nuestros gustos. Los usuarios de Spotify ahora tenemos la sencillez de encontrar las novedades según diversas características.

Entonces, basta con visitar esta plataforma de transmisión por internet para que los suscriptores podamos acceder a una lista con sus 10 canciones más populares, de modo que sea más fácil escogerlos.

Hay gran variedad de géneros, que agradarán a distintos públicos. Así, pasaremos muchas horas atentos a nuestros audífonos y altavoces. Conoce qué escuchan los demás, quizás así descubras lo mejor que tenemos en parrilla para ti. Te lo contamos a continuación:

1. Morad: Bzrp Music Sessions, Vol. 47

«Morad: Bzrp Music Sessions, Vol. 47», interpretado por Bizarrap y Morad, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 449.340 reproducciones.

2. Desesperados

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Rauw Alejandro y Chencho Corleone. Quizás por esto es que «Desesperados» debuta en el ranking directamente en el segundo lugar, pues alcanzó un total de 353.213 reproducciones.

3. Tacones Rojos

Tras acumular 300.633 reproducciones, «Tacones Rojos» de Sebastian Yatra se mantiene en tercer lugar.

4. LA FAMA (with The Weeknd)

Cosechar éxitos es sinónimo de ROSALÍA. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «LA FAMA (with The Weeknd)», debute en la cuarta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 278.125 reproducciones de primera entrada?

5. Mon Amour - Remix

El sencillo más reciente de zzoilo y Aitana ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Mon Amour - Remix» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 271.610 más de reproducciones.

6. Formentera

Esta es la canción que se ubica en el sexto lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 263.319, lo que marca un hito en la carrera musical de Aitana y Nicki Nicole.

7. DANCE CRIP

Lo más nuevo de Trueno, «DANCE CRIP», entra directamente a la séptima posición de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 260.856 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

8. Salimo de Noche

«Salimo de Noche» de Tiago PZK y Trueno es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 258.767 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la octava posición.

9. Ateo

«Ateo» de C. Tangana y Nathy Peluso sigue abriéndose camino en las listas. Con 227.814 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición novena.

10. Nueva York (Tot*)

«Nueva York (Tot*)» de Bad Gyal se ubica en la décima posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 227.731 reproducciones.

Ojalá te hayamos entusiasmado con este resumen de las canciones más escuchadas en España. ¡Anímate a descubrirlas tú también en Spotify!

Hay miles de horas de música. Recordemos que Spotify es experto en transmitir la mejor programación y en este apartado tampoco hay diferencia.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.