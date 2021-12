Ranking Apple en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy jueves, 23 de diciembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Apple cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las canciones más escuchadas en Estados Unidos, que las clasifica según su cantidad de oyentes en tiempo real. Sigue desplazándote para saber cuáles son las más populares esta semana.

1. Super Gremlin

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Kodak Black. Quizás por esto es que «Super Gremlin» debuta en el ranking directamente en la primera posición.

2. Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)

Cosechar éxitos es sinónimo de Lil Durk. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)», debute en el segundo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

3. I Hate U

En tercer lugar, continúa «I Hate U» de SZA.

4. All I Want For Christmas Is You

Lo más nuevo de Mariah Carey, «All I Want For Christmas Is You», entra directamente al cuarto lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

5. Easy On Me

«Easy On Me» de Adele se mantiene en quinto lugar.

6. Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)

El sencillo más reciente de Drake ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

7. By Your Side

«By Your Side», interpretado por Rod Wave, ocupa el séptimo lugar de la lista.

8. Who Want Smoke?? (feat. G Herbo, Lil Durk & 21 Savage)

«Who Want Smoke?? (feat. G Herbo, Lil Durk & 21 Savage)» no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en el octavo lugar.

9. Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)

«Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)» de Drake sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, tras subir del 11 en el que se encontraba ayer.

10. 25 million

«25 million» de Roddy Ricch va en descenso: ya llega al décimo lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 8.

Apple se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.