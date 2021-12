Portaltic.-Motorola razr y varios modelos de la serie moto g se actualizarán a Android 12 a partir de febrero de 2022

23-12-2021 Motorola razr POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MOTOROLA



Motorola ha desvelado cuáles serán los terminales que recibirán la actualización del sistema operativo Android 12 a partir de febrero de 2022, entre los que se encuentran los modelos razr 5G y razr 2020, así como varios de la serie g, en los cuales se incluirán nuevas opciones de personalización de su capa My UX.



A través de un comunicado, la compañía ha detallado cuáles serán los dispositivos que recibirán Android 12 a partir del próximo año, entre los que se encuentran sus dos terminales plegables (razr 5G y 2020) y varios 'smartphones' de a familia moto g (g200 5G, g60s, g50, g40, g30, g power, g pure y g stylus 5G, entre otros).



Junto con esta lista, en la que también destacan los modelos edge 20 (pro, lite, plus, fusion) y uno (5G ace y 5G UW ace), la compañía ha publicado las que serán las novedades que traerá su capa de personalización My UX con la actualización de este sistema operativo.



Además de las novedades propias de Android 12, entre las que se incluye su nuevo lenguaje de diseño, Material You, enfocado a potenciar la personalización y el dinamismo, la capa My UX de Motorola añade otras opciones desde el menú de Ajustes.



Entre ellas, el estilo y el tamaño de las fuentes tipográficas, los colores, las formas, los diseños de los iconos, los sonidos del dispositivo, el tamaño de la pantalla o sus fondos.



Asimismo, se podrá configurar el 'widget' de conversaciones, en el que se muestran las últimas notificaciones que han llegado al dispositivo, como cumpleaños, llamadas perdidas o SMS.



Para ofrecer una interfaz más limpia, con Android 12 se introducirán nuevas funciones de visualización, como la ampliación de una zona de la pantalla mediante zoom sin que se pierda el resto del contenido, nuevas configuraciones de brillo, escala de grises o la posibilidad de destacar el texto en negrita.



Asimismo, con este sistema operativo los usuarios de Motorola podrán saber cuándo una aplicación está utilizando el micrófono o la cámara (mediante un indicador en la barra superior), además de controlar el acceso a su ubicación aproximada.



Por último, la compañía ha resaltado el modo Moto Gametime, con el que los 'gamers' pueden bloquear notificaciones, controlar el audio durante el tiempo de juego o grabar la pantalla.