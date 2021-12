Portaltic.-Lenovo suspende su participación presencial en el CES 2022

23-12-2021 CES 2022 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CES



MADRID, 23 (Portaltic/EP)



La compañía tecnológica Lenovo ha anunciado que no participará presencialmente en la feria internacional de electrónica de consumo más importante del mundo, CES 2022, debido al incremento del número de contagios por Covid-19.



Lenovo ha dado a conocer esta ausencia en el próximo congreso que se celebra en Las Vegas (Estados Unidos), que tendrá lugar del 5 al 8 de enero, a través de Twitter. En esta red social, ha indicado cuál ha sido su decisión tras analizar la situación actual derivada de la pandemia.



"Después de monitorizar de cerca las circunstancias actuales que rodean al Covid-19, lo mejor para la salud y para la seguridad de nuestros empleados, clientes, socios y nuestras comunidades es suspender toda actividad en Las Vegas", ha indicado en una publicación.



A pesar de haber indicado que no formarán parte del CES 2022 de manera presencial, la compañía ha insistido en que su agenda de lanzamientos permanecerá tal y como estaba prevista, aunque de modo virtual.



"Aunque haya habido un cambio de planes, estamos muy emocionados de que mostraros nuestra última tecnología según lo programado el 4 y el 5 de enero", ha añadido la compañía en el hilo de estas publicaciones.



De este modo, Lenovo se une a la lista de compañías tecnológicas que han declinado su invitación presencial al CES 2022 debido al número creciente de contagios. Entre ellas, Twitter, Meta (matriz de Facebook) o Amazon, que han asegurado que no participarán en la feria.



Al igual que Lenovo, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg ha indicado en declaraciones recogidas por Europa Press su participación de modo virtual.



"Participaremos virtualmente en la medida de lo posible y seguiremos colaborando con la CTA en torno a la de CES, que sigue siendo un evento imporante para Meta, nuestros clientes y socios de la industria", ha mencionado un portavoz.