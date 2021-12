Portaltic.-Huawei presenta sus primeras gafas con el sistema operativo HarmonyOS y un 'smartwatch' que mide la presión arterial

23-12-2021 Huawei Eyewear POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA HUAWEI



MADRID, 23 (Portaltic/EP)



Huawei ha dado a conocer sus primeras gafas inteligentes con el sistema operativo alternativo a Android HarmonyOS, así como un reloj inteligente, Huawei Watch D, orientado a la salud y capaz de medir la presión arterial.



Según ha indicado la compañía en su página web, estas gafas, que presentan distintas monturas intercambiables en color negro (clásicas, de marco redondo, aviador), están conectadas con el sistema operativo de la marca. Esto hace que sean compatibles con otros dispositivos de Huawei.



Debido a que sus componentes de conectividad se encuentran en las varillas de las gafas, se puede cambiar la parte frontal del dispositivo según las necesidades y gustos de los usuarios mediante un clic magnético. Así, se puede convertir en gafas para la vista o de sol.



Huawei Eyewear integran un sistema acústico de campo inverso que protege la privacidad de las llamadas y los comandos, debido a que disponen de auriculares de conducción ósea para que el usuario pueda escuchar sin que se oiga desde fuera.



De este modo, se pueden recibir notificaciones personales de mensajes, llamadas, el tiempo, calendario o el tráfico. Cuenta con un diseño antiruido que mejora la experiencia de las llamadas en espacios abiertos.



Gracias a la función HyperTerminal de HarmonyOS, y una vez emparejado el terminal con este dispositivo, se puede trasladar el sonido de los altavoces (notas de audio, música, etc.) a las gafas inteligentes. Además, incluye una conexión de dispositivo dual, de modo que las Huawei Eyewear se pueden conectar a dos dispositivos a la vez.



Además, a través del control táctil, se puede subir y bajar el volumen deslizando el dedo por la vatilla izquierda de la gafa, así como pasar de una canción a otra. También se puede acceder a traducción simultánea presionando la parte superior e inferior de ésta, así como contestar o rechazar llamadas pulsando en el dorsal.



Otra de las herramientas que integran las Huawei Eyewear es el control de la salud de la columna cervical, ya que tienen un sensor incorporado que reconoce automáticamente la posición en la que se encuentran. Si el usuario no tiene la postura correcta, se lo notifican.



En estado de carga completa, proporciona hasta 16 horas de autonomía y con una carga de solo 10 minutos se puede realizar una llamada de hasta una hora o escuchar hasta 80 minutos de música ininterrumpida.



Estas gafas son ligeras, con un peso de 38,8 gramos, se adaptan a todos los usuarios, independientemente de sus necesidades visuales, y son resistentes a salpicaduras, ya que presentan resistencia IPX4.



Por el momento, solo están disponibles en China a un precio oficial de 1.699 yuanes, alrededor de 220 euros al cambio. La compañía no ha especificado si planea ampliar su venta a otros mercados.



HUAWEI WATCH D, ORIENTADO A LA SALUD



Además de las primeras gafas con Harmony OS y su primer terminal plegable, Huawei P50 Pocket, la compañía ha lanzado el Huawei Watch D, un reloj inteligente dotado de varios sensores y capaz de medir la presión arterial.



Con una pantalla AMOLED táctil de 1,64 pulgadas en formato cuadrado, con una resolución de 456 x 280 píxeles, este dispositivo está orientado al cuidado de la salud, ya que incluye acelerómetro, sensor óptico para la medición del ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, tensiómetro y medición de electrocardiogramas.



Para proceder a la medición de la presión arterial, el reloj utiliza un sistema formado por una microbomba de compresión combinado con el algoritmo de medición TruBPM. Este dispositivo se puede configurar para que ofrezca los resultados cada mañana, así como los cambios de presión arterial.



Presenta una lente de cristal de zafiro curva con diseño ergonómico y reduce la interferencia de la luz externa gracias a un algotimo basado en inteligencia artificial (IA), así como una tecnología de monitorización TruSeen TM 5.0+ destinado a la frecuencia cardiaca.



Este dispositivo también es capaz de detectar el riesgo de tener apnea del sueño e integra un sistema de control de la calidad del sueño para evaluar los hábitos de descanso y admite carga inalámbrica. Incorpora tecnología NFC y es compatible con varias aplicaciones, como reloj, calendario o juegos.



Según se indica en la página de Huawei, su precio actual en China es de 2.988 yenes, unos 414 euros al cambio. La compañía tampoco ha confirmado si lanzará este producto en el resto del mundo.