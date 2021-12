Peso chileno avanza por moderación política de Boric: Andes FX

(Bloomberg) -- La moneda chilena extendió sus avances por tercera sesión consecutiva debido a que los inversionistas ven que el presidente electo, Gabriel Boric, está moderando su postura de izquierda, evitando un escenario más negativo para el país. La moneda también recibió impulso de la percepción positiva en el extranjero, a medida que las acciones estadounidenses y la mayoría de sus pares de mercados emergentes subían.

El peso se fortalecía 0,14% el jueves, avanzando casi un 1,8% desde el cierre del lunes. La moneda sigue reduciendo las caídas producto de una venta instintiva observada el lunes después de la victoria electoral de Boric.

El jueves, el máximo de la sesión era de 853,77 pesos por dólar y la moneda ahora apunta al nivel de resistencia de 850 pesos por dólar, visto por última vez antes de la votación presidencial del fin de semana.

Boric ha mostrado algunos signos de moderación y se verá forzado a diluir aún más sus planes económicos, reducir el tamaño de la reforma tributaria y avanzar gradualmente en algunos programas de gasto, según Bank of America.

Las restricciones del Congreso y el menor riesgo de retiros de pensiones reducen la probabilidad de un peor escenario para Chile, incluidas rebajas de calificación crediticia, indicó el banco.

El peso colombiano no registraba variación y se cotizaba en 3.998 por dólar. La moneda ha oscilado en torno al nivel clave de 4.000 pesos por dólar desde el 15 de diciembre.

El mínimo de 2021 para la moneda de 4.035,24 pesos por dólar, observado por última vez el 30 de noviembre, puede actuar como nivel de soporte clave si la divisa supera el nivel de 4.000.

Por su parte, el sol peruano se apreciaba más de un 0,5% a 4,0110 por dólar, fortaleciéndose más allá promedio móvil de 50 días en 4,0165 soles por dólar.

El nivel de 4,00 soles por dólar, que limitó las ganancias del sol durante la mayor parte de noviembre, sigue siendo una resistencia clave a corto plazo.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

