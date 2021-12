Perú.- La fiscal que investiga a Castillo le acusó de "terrorista" y pidió el voto para Fujimori en sus redes sociales

04-12-2021 El presidente de Perú, Pedro Castillo POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ PRESIDENCIA DE PERÚ



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Norah Córdova Alcántara, la fiscal anticorrupción que lidera la investigación contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por el caso PetroPerú, le acusó de "terrorista" y pidió el voto a través de redes sociales para la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de cara a las pasadas presidenciales.



Entre mayo y agosto de 2021, Alcántara no escatimó en exabruptos y diatribas hacia el presidente Castillo, participando también de las denuncias infundadas de fraude electoral que Fujimori y los suyos esparcieron tras saberse derrotada en las disputadas presidenciales del pasado mes de junio, en las que el primero se impuso por un estrecho margen, con el 50,13 por ciento de los votos.



"Hermanos peruanos, escuchen. Con tu voto a Castillo nos vamos directo al comunismo, el odio a Keiko no te hace entender que con tu voto el Perú será la nueva Venezuela", escribió la fiscal el 4 de junio de 2021 en su cuenta de Facebook, tal y como ha recogido el diario 'La República'.



Tan solo dos días después, Alcántara compartió un vídeo de una movilización de simpatizantes de Perú Libre, la formación de Castillo, bajo el título "estos terroristas matones" y antes en mayo, ridiculizó el acento y la forma de hablar del presidente peruano.



"Cuando leo cómo la gente que votó por Castillo indica los corruptos de la derecha dan risa, el 90 por ciento de los gobernadores como Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua son izquierdistas recalcitrantes denunciados algunos y otros sentenciados por corrupción", escribió el 12 de junio.



Alcántara también dio pábulo a las denuncias de fraude electoral lanzadas desde Fuerza Popular, asegurando que si Vladimir Cerrón, el secretario general de Perú Libre, "ha hecho lo que le da la gana" en Lima, en la sierra, la región donde Castillo obtuvo más apoyos es "tierra de nadie".



La confirmación del triunfo de Castillo en las elecciones exacerbó los ánimos de la fiscal anticorrupción, quien calificó de "terrucos" (terroristas) al presidente y los suyos, a los que acusó de buscar la liberación del por entonces todavía vivo líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. "Así van a empezar, comunistas, terroristas de mierda", se desquitó.



Los últimos mensajes que han sido recuperados por la prensa peruana versan acerca del discurso de investidura de Castillo --con tanta "diversidad de etnias, por un momento me sentí extranjera"--, y de principios de agosto, cuando escribió que para ser ministro había que ser terrorista y que el Congreso debía aprobar la moción de censura contra él.



Alcántara es una de las personas que está al cargo de la investigación que tiene en el punto de mira al presidente Castillo por un supuesto delito de adjudicación irregular de contratos públicos a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO), a través de la estatal PetroPerú.



Según la investigación, el gerente de esta empresa, Samir Abudayeh, habría logrado obtener un contrato valorado en 65 millones de euros tras mantener una reunión con el propio Castillo y el responsable de PetroPerú, Hugo Chávez, en el Palacio de Gobierno, a donde acudieron esta semana agentes de la Fiscalía a llevar a cabo una serie de registros, entre los cuales también al despacho del presidente.