Papa Francisco.- El Papa reclama ante la Curia una Iglesia "humilde" sin "planes apostólicos expansionistas"

ROMA, 23 (EUROPA PRESS)



El Papa ha criticado ante la Curia Romana la "vanidad" de comportarse "como maestros espirituales y expertos pastorales" que "señalan desde afuera" al tiempo que ha reclamado una Iglesia "humilde", en escucha y sin "planes apostólicos expansionistas".



"¡Cuántas veces soñamos con planes apostólicos expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios de generales derrotados!", ha enfatizado el Papa en el tradicional encuentro con los Superiores y Oficiales de la Curia Romana en el Palacio Apostólico antes de la Navidad.



El Papa ha intercambiado la felicitación de Navidad con los máximos responsables de la Curia, sus colaboradores más cercanos en un encuentro en el que también ha examinado los problemas de fondo de la Iglesia. A este respecto, ha reivindicado la "sobriedad" como una característica que debe definirlos: "Debemos ser los primeros en intentar vivir con transparencia, sin favoritismos ni grupos de influencia".



Además, ha arremetido contra la "peligrosa tentación" de la mundanidad espiritual que es "difícil de desenmascarar" porque está revestida de la seguridad que da "el cargo", "la liturgia", "la doctrina" o la "religiosidad".



De este modo, el Papa ha dicho que la Iglesia debe seguir el camino de la "sinodalidad" y que los cardenales de la Curia Romana deben convertirse "a un estilo diferente de trabajo" a través de la senda de la humildad. "Si olvidamos nuestra humanidad vivimos sólo de los honores de nuestras armaduras", ha dicho. Por ello, les ha instado a "desprenderse de los ropajes del propio papel" y del "brillo de la gloria de este mundo".



El Pontífice también ha hecho hincapié en que la estructura de la Curia debe estar al servicio de las iglesias locales y a sus obispos, pero ha enfatizado que "no es sólo un instrumento logístico y burocrático" para sus necesidades. "Es el primer órgano llamado a dar testimonio, y por eso mismo adquiere más autoridad y eficacia cuando asume personalmente los retos de la conversión sinodal a la que también está llamada", ha manifestado.



El Papa quiere que la Curia Romana esté el servicio de las necesidades de las diócesis, y sobre todo que tenga capacidad de escuchar y ayudar a las Iglesias locales en sus necesidades. De ahí también el proceso de consulta que ha abierto en la Iglesia y que culminará en el 2023 con la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en Roma con el tema 'Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión'.



"La organización que debemos implementar no es de tipo corporativa, sino evangélica", ha dicho. Por ello, les ha pedido que no sean "extraños que trabajan juntos" que "crean relaciones" solo para dar "complicidad" a los intereses personales, "olvidando la causa común que nos mantiene unidos".



Francisco ha dado tres claves para definir el comportamiento de la Curia Romana basado en la "participación" de todos; la "comunión" que "exige la grandeza de aceptar la propia parcialidad y la apertura al trabajo en equipo", incluso con quien tiene ideas distintas, y la "misión". "El que está replegado en sí mismo "mira de arriba y de lejos", rechaza la profecía de los hermanos, descalifica a quien lo cuestione, destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia", ha incidido.



Así, ha instado a los Superiores y Oficiales de los organismos de la Santa Sede a poner en práctica un "estilo de corresponsabilidad". El Papa ha dejado claro que en la diversidad de funciones y ministerios las responsabilidades son "diferentes", pero ha dicho que es importante que cada uno se sienta "partícipe y corresponsable" del trabajo, sin limitarse a vivir la experiencia "despersonalizadora de llevar a cabo un programa establecido por otra persona". Para el Pontífice, la comunión "no se expresa por mayorías o minorías" sino que tiene en cuenta la "riqueza multiforme del Pueblo de Dios".