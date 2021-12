Organización médica venezolana, preocupada por las denuncias de intrusismo

El director de Médicos Unidos de Venezuela (MUV), Jorge Lorenzo, en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R.

Caracas, 23 dic (EFE).- La organización Médicos Unidos de Venezuela (MUV) mostró este jueves su preocupación por una "serie de denuncias" que ha recibido "sobre el ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de datos personales e intrusismo" profesional.

En un comunicado, afirma que, "en muchos casos", esas denuncias han sido "debidamente documentadas" y "se han visto involucradas instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto públicas como privadas".

En el caso de las privadas, "cumplen con la normativa legal para su funcionamiento", puesto que, "de lo contrario, el órgano regulador no lo permitiría".

No obstante, afirmó que "en ambos sectores se evidencian fallas en los mecanismos de ingreso, revisión y verificación de credenciales de algunos de los profesionales de la salud que ejercen en estas instituciones".

La más grave, en su opinión, es la registrada "en las instituciones públicas, debido a que tienen la facilidad de verificar con el órgano de control nacional como los es el Ministerio de Salud mediante su Instituto Autónomo de Contraloría Sanitaria".

Frente a esta situación, reclamaron a las facultades de Medicina de las universidades autónomas que creen sistemas de consulta abiertos para que los ciudadanos puedan "verificar quienes han cumplido con los requisitos para egresar como médicos cirujanos o como especialistas de cursos de postgrado académicos y recibir el título profesional que los acredite".

A los colegios médicos, les pidieron que creen igualmente "sistemas de consulta abiertos" para que los venezolanos puedan "verificar quienes han cumplido con la inscripción en los mismos para realizar el ejercicio médico en el área de influencia del colegio respectivo".

Además, en conjunto con la Federación Médica, ve necesario "crear un sistema de igual característica en donde se pueda verificar el reconocimiento como especialista emitido por cada colegio médico del país".

También solicitaron a las sociedades científicas debidamente reconocidas por la Federación Médica Venezolana (FMV) que activen "mecanismos de consulta que permitan a los ciudadanos revisar si el médico en quien el paciente deposita su confianza es un especialista inscrito en su respectiva sociedad".

Esto último, pese a que saben que no es obligatorio "para el ejercicio estar inscrito en la sociedad respectiva", pero es "una manera complementaria de evitar el intrusismo profesional dentro de las especialidades".

Finalmente, exigieron al Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio de Salud que realiza "la revisión exhaustiva del registro de profesionales de la salud, que incluya la opinión y asesoría de la consultoría jurídica" de esa entidad.