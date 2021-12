O.Próximo.- El Ejército de Israel mata a un palestino que había abierto fuego contra soldados en Ramalá

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han matado a un palestino que previamente había abierto fuego desde un vehículo contra soldados israelíes cuando estos ingresaban en la ciudad de Ramalá.



Según el Ejército de Israel, los soldados habrían accedido a la ciudad con el fin de "identificar" a "sospechosos" que habían sido vistos acercándose a las proximidades del asentamiento Psagot.



Durante la búsqueda de sospechosos, un pistolero palestino habría abierto fuego contra el Ejército, a lo que los soldados israelíes respondieron de la misma forma, hiriendo al atacante que, más tarde, ha fallecido en un hospital de Ramalá, según las autoridades sanitarias palestinas.



Este ataque, en el que las Fuerzas de Defensa de Israel no han sufrido bajas, no está claro si está vinculado con los sospechosos que buscaban las fuerzas de seguridad, según recoge el diario 'The Times of Israel'.



Tras este incidente, se ha desarrollado un "disturbio" en el lugar de los hechos que ha contado con la participación de "decenas de palestinos", a lo que el Ejército ha tenido que intervenir para dispersarlos, según han informado las Fuerzas de Defensa de Israel en sus redes sociales.