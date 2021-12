Nueva York limitará asistentes a celebración en Times Square

(Bloomberg) -- La ciudad de Nueva York impondrá un límite a los asistentes y agregará más medidas de salud y seguridad para presenciar la caída de la bola en la víspera de Año Nuevo en Times Square en medio de un aumento récord de casos de covid-19.

El alcalde Bill de Blasio dijo que la celebración se llevará a cabo, pero que solo permitirán la presencia de 15.000 personas en las zonas de observación. La ciudad exigirá una prueba de vacunación completa y el uso de mascarilla.

Sin embargo, el alcalde se negó a cancelar el evento por completo, citando los requisitos de vacunación para asistir, la naturaleza del evento al aire libre y las precauciones tomadas como medidas de seguridad adecuadas.

El número de asistentes en Times Square será mucho menor que los más de un millón de personas que acudían en años anteriores. Pero la celebración, más moderada, será notablemente más festiva que el año pasado, cuando Times Square era prácticamente una ciudad fantasma y solo unos pocos cientos de personas se reunieron para ver la caída de la bola y dar la bienvenida a 2021. La celebración estuvo limitada principalmente a funcionarios de la ciudad y trabajadores de la salud.

“Hay mucho que celebrar y estas medidas de seguridad adicionales mantendrán a la multitud completamente vacunada segura y saludable mientras damos la bienvenida al Año Nuevo”, dijo de Blasio el jueves en un comunicado.

Los casos de covid han aumentado más de seis veces en la ciudad en solo un mes, a medida que se propaga la variante ómicron. El porcentaje de casos positivos en los últimos siete días ascendió al 11,38% el martes, frente a menos del 1% durante el verano, según datos de la ciudad.

Aunque las hospitalizaciones y las muertes no han aumentado al mismo ritmo, los hospitales públicos de la ciudad dijeron esta semana que empezarían a prohibir la entrada a la mayoría de los visitantes. CityMD informó que cerraría temporalmente algunos locales debido a problemas de personal, ya que los neoyorquinos esperan en filas de varias horas para hacerse las pruebas de covid.

Muchos establecimientos culturales, restaurantes y escuelas han cerrado temporalmente debido a la escasez de personal relacionada con el covid y el aumento de casos. El alcalde electo Eric Adams también decidió suspender la celebración de su toma de posesión, que estaba prevista en el Kings Theater de Brooklyn, con capacidad para 3.000 personas. Las Rockettes pusieron fin a su especial de Navidad en el Radio City Music Hall, y más de una docena de espectáculos de Broadway, como “Hamilton” y “Aladdin”, cancelaron las presentaciones.

El evento anual de Nochevieja de la ciudad de Nueva York generalmente atrae a turistas de todo el mundo y se transmite por televisión a todo el país.

“El alcalde hizo lo correcto al tomar medidas de precaución mientras aprendemos a vivir con el covid y a luchar contra la variante ómicron, y tanto los neoyorquinos como los visitantes pueden ahora disfrutar de Times Square y del resto de nuestra ciudad mientras damos la bienvenida a 2022”, dijo el alcalde electo Eric Adams en un comunicado el jueves.

