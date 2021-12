Muere a los 87 años la escritora y periodista estadounidense Joan Didion

Fotografía cedida por Netflix donde aparece la escritora, periodista, ensayista y guionista de renombre estadounidense, Joan Didion, durante un momento del documental "Joan Didion: The Center Will Not Hold". EFE/Julian Wasser/Netflix

Nueva York, 23 dic (EFE).- La escritora, periodista, ensayista y guionista de renombre estadounidense Joan Didion, icono cultural en Estados Unidos y cuya mirada incisiva caracterizó su obra, falleció este jueves a los 87 años de edad en su casa del barrio neoyorquino de Manhattan, informaron medios locales.

Didion, exponente del conocido como "Nuevo periodismo", en el que el periodista ejerce como narrador y testigo, reflejó con agudeza en su obra el mundo estadounidense, según sus críticos.

Nacida en Sacramento (California) el 5 de diciembre de 1934, Didion padecía alzhéimer.

Se graduó por la Universidad de Berkeley en California y le fue concedido el doctorado honoris causa en Letras por las universidades de Harvard y Yale. Comenzó trabajando en la revista Vogue, donde fue editora y crítica de cine, y ha sido colaboradora habitual de The New York Review of Books.

Junto a su marido, John Gregory Dunne, escribió también guiones cinematográficos, entre los que se encuentra el que dio lugar a la película "Según venga el juego" (1972), llevada al cine por Frank Perry y protagonizada por Anthony Perkins. Es autora además de las novelas "Río revuelto", "Book of Common Prayer", "Democracy" y "The Last Thing He Wanted".

"Estableció una voz distintiva en la ficción estadounidense antes de dedicarse a los reportajes políticos y la escritura de guiones", asegura el diario New York Times en el obituario dedicado a la escritora.

Con su obra "El año del pensamiento mágico", que escribió tras perder a su marido y a su hija, ganó en 2005 el Premio Nacional (The National Book Award) en EE. UU. a una obra de no ficción.

En 2017 la plataforma Netflix emitió un documental sobre ella titulado "Joan Didion: el centro cede" y dirigido por su sobrino Griffin Dunne.