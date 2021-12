Morgan Stanley pide utilizar mascarillas y limitar reuniones

(Bloomberg) -- Morgan Stanley pidió a los empleados que tienen que estar en la oficina durante las dos primeras semanas de enero que usen mascarillas cuando no estén en sus escritorios y que limiten las reuniones presenciales grandes.

“La regla se aplica a todos los lugares (incluso aquellos donde todos están completamente vacunados)”, dijo el banco con sede en Nueva York en un memorando a sus empleados esta semana. “Siempre se recomienda el uso de mascarilla para cualquier persona que tenga un mayor riesgo o que tenga un miembro del hogar que no esté vacunado o que tenga un mayor riesgo”.

Un representante de Morgan Stanley se negó a comentar.

Un aumento en los casos de covid-19 en todo el mundo en medio del auge de la variante ómicron altamente contagiosa ha llevado a las firmas de Wall Street y otras compañías a reconsiderar sus planes de regreso a la oficina. La semana pasada, Citigroup Inc. dijo a los empleados del área metropolitana de Nueva York que podían trabajar desde casa nuevamente durante las vacaciones si les era posible.

A principios de este mes, Jefferies Financial Group Inc. pidió a sus empleados trabajar de forma remota y recibir una vacuna de refuerzo para fines de enero, y el director ejecutivo, Rich Handler, se sometió a cuarentena después de dar positivo por covid-19.

Morgan Stanley también ha tenido brotes recientes en sus oficinas de Nueva York, dijeron personas familiarizadas con el asunto la semana pasada. El banco, donde los trabajadores generalmente se sientan en un formato de oficina abierta, ha exigido que los empleados estén vacunados, pero en ese momento no tenía un mandato de mascarilla.

