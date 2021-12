Montero niega "privilegios" en la modificación del Concierto Económico Vasco ante las críticas de Vox y Cs

23-12-2021 La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, a su llegada a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 23 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). Durante el Pleno han debatido sobre varios Proyectos de Ley. Uno de ellos sobre el Concierto Económico con el País Vasco, y otro sobre la gestión de los residuos y suelos contaminados para una economía circular. Asimismo, la sesión ha estado centrada en la Proposición de Ley Orgánica de mejora de la protección de personas huérfanas víctimas de violencia de género, cuyos textos, una vez aprobados, serán remitidos al Senado donde continuarán su tramitación parlamentaria. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



Ciudadanos lo tacha de "cuponazo" y Vox denuncia "oscurantismo" en el cálculo de la actualización del cupo vasco



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido este jueves en el Congreso la reforma de la Ley del Concierto Económico Vasco, que incluye tres nuevos impuestos, negando que sea un "privilegio" al País Vasco ante las críticas en este sentido de Vox y Ciudadanos. Por su parte, el PP también ha querido reivindicar este sistema tributario propio del País Vasco, aunque ha pedido al PNV que "no lo utilicen como un elemento de pulsión".



"No significa ninguna aplicación de privilegios, es un estricto cumplimiento de la Constitución", ha proclamado Montero desde la tribuna del Congreso, donde ha defendido este jueves la reforma del Concierto Económico Vasco, que se votará en lectura única y que tan solo cuenta con las enmiendas a la totalidad de Ciudadanos y Vox.



En este contexto, Montero ha explicado el contenido de la adaptación del Concierto Económico Vasco, que supondrá que las Haciendas vascas recauden el impuesto del IVA OSS, el impuesto de transacciones financieras, denominado 'tasa Tobin' o el impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como 'tasa Google'.



Asimismo, ha defendido esta reforma de ley frente a las enmiendas a la totalidad de Ciudadanos y Vox, que han denunciado su trámite parlamentario en el Congreso. En este sentido, Montero les ha pedido "alejar el debate de la crispación".



CS LO LLAMA CUPONAZO



En el debate, la diputada de Ciudadanos María Carmen Martínez ha calificado de "cuponazo" la Ley del Concierto que fija el nuevo cupo vasco y ha denunciado la "cacicada" que, a su juicio, han protagonizado el Gobierno, PP y PNV al tramitar esta actualización de la norma mediante lectura única.



Asimismo, la parlamentaria de Ciudadanos ha incidido en que esta actualización supone ahondar en "ventajas" respecto a otras comunidades de régimen común, que, según ha recordado, están pendientes de reformar el modelo de financiación autonómica.



Ante la enmienda a la totalidad de Ciudadanos, Montero ha esgrimido que la expresión de "cuponazo" denota un "desconocimiento del procedimiento" y ha incicido en que "no significa ninguna aplicación de privilegios".



VOX CRITICA EL "OSCURANTISMO"



Por su parte, el diputado de Vox José María Figaredo ha centrado su discurso en arremeter contra el Concierto Económico y el cupo vasco, denunciando que, a su juicio, se ha dado un "oscurantismo" a la hora de calcular este porcentaje que el País Vasco tiene que aportar al Gobierno central.



En este contexto, ha cargado también contra el PNV y con que esta actualización se haya debatido en la Comisión Mixta entre el Ejecutivo central y el Gobierno Vasco.



Durante su intervención, Montero ha criticado también la enmienda a la totalidad presentada por Vox porque considera que va "en contra del Estado autonómico y del pacto constitucional". "Ustedes conciben un modelo centralizador y, por tanto, entendemos que contrapuesto a lo que es la propia arquitectura constitucional", ha subrayado Montero.



EL PP SE DESMARCA DE VOX Y CS



En el lado contrario se ha situado el PP, que, pese a criticar al PNV, ya apoyó que esta actualización del Concierto Económico Vasco se hiciera mediante el procedimiento exprés, además de reivindicar este régimen especial para el País Vasco.



No obstante, el diputado 'popular' Mario Garcés ha basado su discurso en avisar al PNV que "no utilice el Concierto Vasco como un elemento de pulsión".



En el caso del PNV, la diputada Idoia Sagastizabal ha defendido esta norma y ha señalado que cuenta con una "amplísima mayoria" social en el País Vasco. En este contexto, ha celebrado esta actualización criticando las posturas de Ciudadanos y Vox.



Por su parte, la diputada de Bildu Mertxe Aizpurua también ha reivindicado este modificación frente a las críticas de Ciudadanos y Vox, aunque ha proclamado que el Concierto Económico "es el precio que tiene que pagar el País Vasco para estar atados al Estado español".



El resto de intervinentes en este debate, han defendido regimenes tributarios propios para sus territorios, como el caso del BNG o Compromís, mientras que PSOE y Unidas Podemos también han reivindicado la importancia de esta actualización a los nuevos sistemas tributarios.