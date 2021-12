Marcelino: "Un empate no hubiese extrañado a nadie"

Bilbao (España), 22 dic (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, acabó tras la derrota frente al Real Madrid "contrariado por el resultado" pero "muy satisfecho" del comportamiento de sus jugadores y consideró que "un empate no hubiese extrañado a nadie".

"Es una pena que en seis minutos hayamos encajado dos goles. Se nos ha puesto muy cuesta arriba, pero después del 0-2 la respuesta del equipo fue fabulosa. Nos faltó el gol que creo que merecimos. No haber sumado ni un punto en estos dos partidos contra el Madrid en 21 días me parece bastante injusto", lamentó.

Marcelino apostó por "mirar la parte positiva" y es que el Athletic "cada vez es mejor equipo". "Como entrenador me fastidia mucho perder. Estoy contrariado porque en la suma de los dos partidos podíamos haber tenido más acierto y suerte. Ellos han sido más eficaces en los dos partidos, pero estoy muy satisfecho por la respuesta y el juego del equipo contra un grandísimo rival", dijo.