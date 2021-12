Malí.- La familia del ex primer ministro de Malí Soumeylou Boubèye Maiga pide su evacuación médica al extranjero

Alerta de que "su pronóstico vital está en riesgo a corto plazo" por el deterioro de su salud en prisión



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La familia del ex primer ministro de Malí Soumeylou Boubèye Maiga ha reclamado este jueves su traslado al extranjero para recibir tratamiento médico ante el deterioro de su salud desde su detención en agosto, días después de que fuera evacuado desde prisión a una clínica de la capital, Bamako.



La familia de Maiga ha indicado en un comunicado que el ex primer ministro fue trasladado "de urgencia" a una clínica de Bamako por el "deterioro continuo y preocupante" de su estado de salud, que le ha hecho perder 15 kilogramos de peso desde su encarcelamiento y le ha provocado "numerosas patologías".



Así, ha hecho hincapié en que la hospitalización fue "tardía" y ha agregado que el equipo médico que le trata ha destacado "la imperiosa necesidad de su evacuación el extranjero para que se le puedan realizar pruebas complementarias indispensables para su tratamiento que requieren un contexto técnico inexistente en Malí".



"El informe entregado por el equipo médico, del que las autoridades son conscientes, presenta que su pronóstico vital está en riesgo a corto plazo", ha dicho, antes de incidir en que es "urgente" que se autorice su evacuación al extranjero para evitar una "situación irreparable", tal y como ha recogido el portal maliense de noticias Maliactu.



Maiga fue trasladado a una clínica desde la cárcel en la que se encuentra detenido tras ser acusado de presunta corrupción en torno a la venta del avión presidencial en 2014, tras lo que la familia alertó sobre la gravedad de su estado de salud.



El político, quien fue ministro de Exteriores de Malí entre abril de 2011 y mayo de 2012, fue primer ministro entre diciembre de 2017 y abril de 2019, durante la presidencia de Ibrahim Boubacar Keita, derrocado en un golpe de Estado militar en agosto de 2020.



El golpe estuvo encabezado por el general Assimi Goita, quien instauró una junta que dio paso a unas autoridades de transición que contaron con Bah Ndaw como presidente y con Moctar Ouane como primer ministro de cara a la celebración de elecciones en 2022.



Sin embargo, el propio Goita dio una segunda asonada en mayo de 2021 para forzar el cese de Ndaw y Ouane y fue nombrado presidente de transición, tras lo que resaltó que los comicios tendrían lugar en febrero, fecha que ha sido puesta en duda por el nuevo Gobierno.



En este sentido, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha amenazado con imponer nuevas sanciones al país a partir del 1 de enero en caso de que no presenten planes creíbles para la celebración de comicios en febrero de 2022.