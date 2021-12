Los Cavaliers pierden en Boston y los Bucks ganan a los colistas del Oeste

Atlanta (Estados Unidos) EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Redacción deportes, 23 dic (EFE).- Los Cavaliers no pudieron conseguir su séptima victoria consecutiva al perder en Boston contra los Celtics mientras que los Milwaukee Bucks, sin Giannis Antetokounmpo, se impusieron sin problemas a los Rockets.

KINGS 89 - CLIPPERS 105

Los Kings no pudieron seguir con su racha de victorias sobre sus vecinos LA Clippers, a los que ya habían ganado dos veces esta temporada, y perdieron en casa por 89-105.

Esta vez los Kings no tuvieron a su estrella De'Aaron Fox ni con otros jugadores clave del equipo. Además, el entrenador provisional, Alvin Gentry, también está de baja tras contraer la covid-19.

Pero el base de los Kings, Tyrese Haliburton, fue el hombre más destacado del partido, con un doble doble de 22 puntos y 13 asistencias, aunque perdió 7 balones. Su compañero Chimezie Metu también terminó la noche con un doble doble de 11 puntos y 10 rebotes.

Por contra, los Clippers sí tuvieron en el quinteto titular a Paul George. Tras cinco partidos de baja por una lesión en el codo, George volvió al equipo el lunes cuando consiguió 25 puntos ante los San Antonio Spurs. Esta vez George se quedó en 17 puntos.

El máximo anotador de los Clippers fue Eric Bledsoe, con 19 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. El jugador español Serge Ibaka jugó casi 20 minutos en los que hizo 17 puntos (incluidos 2 triples de 3 intentos), 5 rebotes y 1 asistencia.

HAWKS 98 - MAGIC 104

Los Magic se impusieron a los Hawks en un partido dominado por las ausencias de jugadores clave para los dos equipos debido a los protocolos de la covid-19.

Los Hawks disputaron el partido sin su estrella, Trae Young, y sólo uno de sus titulares, John Collins, estuvo en el cinco inicial. Igualmente, los Magic tenían 6 bajas en sus filas.

El máximo anotador del partido fue el jugador de Atlanta Cam Reddish, con 34 puntos. Collins por su parte terminó con un doble doble de 28 puntos y 12 rebotes.

En las filas de los Magic el máximo anotador fue Franz Wagner mientra que el pívot Robin Lopez hizo un doble doble de 10 puntos y 11 asistencias.

CELTICS 111 - CAVALIERS 101

Los Celtics no tuvieron dificultades para controlar a los Cavaliers de Ricky Rubio, a los que ganaron por 111-101 en Boston. Los Cavs sufrieron las ausencias de tres titulares, sus mejores jugadores defensivos, las torres Jarrett Allen y Evan Mobley y el escolta Isaac Okoro.

El hombre más acertado de los Celtics fue el escolta Jaylen Brown, que anotó 34 puntos (15 frutos de triples), 6 rebotes, 3 asistencias, 1 robo de balón y 1 tapón. El pívot de los Celtics, Robert Williams III, terminó la noche con un doble doble de 21 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias, 2 robos y 2 tapones mientras que Jayson Tatum, tras una primera mitad floja, hizo 18 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 1 tapón.

El mejor jugador de los Cavs fue Darius Garland, con 28 puntos y 5 rebotes mientras que Kevin Love sumó un doble doble de 18 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias y 1 robo. El base español de los Cavaliers, Ricky Rubio, sumó 8 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 3 robos en una noche en la que no estuvo afortunado en sus tiros y sólo anotó 1 de los 5 triples que intentó.

Pero las bajas también permitieron ver una escena insólita en el TD Garden de Boston cuando en el último cuarto saltó a la pista Joe Johnson, de 40 años edad y que no disputaba un partido de la NBA desde febrero de 2002, hace 7.246 días.

BUCKS 126 - ROCKETS 106

Unos Bucks que siguen sin Giannis Antetokounmpo se impusieron con facilidad en Milwaukee a los Houston Rockets en un partido en el que el jugador más destacado fue el base local, Jrue Holiday, que hizo un doble doble con 24 puntos y 10 asistencias. Holiday fue el máximo anotador del partido.

Su compañero Khris Middleton hizo 23 puntos y 6 asistencias.

En los Rockets, el último clasificado de la Conferencia Este, el mejor fue el pívot Christian Wood, con un doble doble de 20 puntos y 11 rebotes.

THUNDER 108 - NUGGETS 94

Los Nuggets de Facundo Campazzo pincharon en Oklahoma City ante uno de los equipos colistas de la Conferecia Oeste, los Thunder, al perder 108-94.

Con el triunfo sobre los Nuggets, los Thunder acumulan su tercera victoria consecutiva, un hito insólito en la franquicia esta temporada.

El más efectivo del partido fue el base de los Thunder, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, que sumó un triple doble de 27 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias.

En los Nuggets, el mejor fue un flojo Nikola Jokic con 13 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Campazzo hizo 9 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias y 2 tapones.

BULLS - RAPTORS

Suspendido por los protocolos de la covid-19 de la NBA.

CONFERENCIA ESTE: 1.- Brooklyn Nets (21-9). 2.- Chicago Bulls (19-10). 3.- Milwaukee Bucks (20-13). 4.- Cleveland Cavaliers (19-13). 5.- Miami Heat (19-13). 6.- Washington Wizards (16-15). 7.- Philadelphia 76ers (16-15). 8.- Boston Celtics (16-16). 9.- Charlotte Hornets (16-17). 10.- Toronto Raptors (14-15). 11.- Atlanta Hawks (14-16). 12.- New York Knicks (14-17). 13.- Indiana Pacers (13-19). 14.- Orlando Magic (7-25). 15.- Detroit Pistons (5-25).

CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (25-5). 2.- Golden State Warriors (25-6). 3.- Utah Jazz (21-9). 4.- Memphis Grizzlies (19-13). 5.- LA Clippers (17-15). 6.- Los Angeles Lakers (16-16). 7.- Denver Nuggets (15-15).8.- Dallas Mavericks (15-15). 9.- Minnesota Timberwolves (15-16). 10.- Portland Trail Blazers (13-19). 11.- San Antonio Spurs (12-18). 12.- Sacramento Kings (13-20). 13.- Oklahoma City Thunder (11-19). 14.- New Orleans Pelicans (11-21). 15.- Houston Rockets (10-22).