La escritora Joan Didion, cronista de la sociedad estadounidense contemporánea, muere a los 87 años

23 dic (Reuters) - La escritora Joan Didion, autora de ensayos, memorias, novelas y guiones, falleció a los 87 años, informó el jueves su editorial, tras haber retratado la sociedad contemporánea estadounidense y su propio duelo por la pérdida de su hija y su esposo.

Knopf, su casa editorial, dijo en un comunicado que la enfermedad de parkinson le causó la muerte.

Didion se dio a conocer como escritora a finales de la década de 1960 como una de las primeras exponentes del "nuevo periodismo", que permitía a los escritores adoptar una perspectiva narrativa más personal.

Su colección de ensayos de 1968 "Slouching Toward Bethlehem" ("Arrastrarse hacia Belén", en español), un título inspirado en un poema de William Butler Yeats, analizaba la cultura de su California natal. El ensayo que da título a la obra ofrecía una visión poco empática con la emergente cultura hippie de San Francisco.

Una reseña del New York Times calificó el libro como "algunos de los mejores artículos de revista publicados por alguien en este país en los últimos años".

Didion tenía un aire glamoroso y confiado y en su época de esplendor solía ser fotografiada con gafas de sol de gran tamaño o descansando despreocupadamente con un cigarrillo colgando de la mano. Tenía 80 años cuando la casa de moda francesa Celine la usó como modelo en una campaña publicitaria para sus anteojos de sol.

La tragedia llevó inadvertidamente a un resurgimiento de su carrera en la década de 2000, cuando Didion escribió sobre la muerte de su marido, el escritor John Gregory Dunne, en "The Year of Magical Thinking" ("El año del pensamiento mágico") y de su hija Quintana Roo Dunne en "Blue Nights" ("Noches azules").

Las obras de Didion eran perspicaces, confesionales y estaban teñidas de hastío y escepticismo. Los Angeles Times la elogió como una "estilista incomparable" con "una visión penetrante y un exquisito dominio de la lengua".

El escritor británico Martin Amis se refirió a Didion como la "poeta del gran vacío californiano" y que fue especialmente incisiva al escribir sobre el estado. Su novela de 1970 "Play It as It Lays" ("Según venga el juego") mostraba a Los Ángeles, a través de los ojos de un actor con problemas, como una ciudad glamorosa e insípida.

La colección de ensayos de 2003 "Where I Was From" ("Los que sueñan el sueño dorado") trataba sobre la cultura del estado, así como sobre ella y la larga historia de su familia.

"Escribo exclusivamente para descubrir lo que pienso, lo que miro, lo que veo y lo que significa", dijo Didion en un discurso en su alma mater, la Universidad de California en Berkeley, en 1975. (Escrito por Bill Trott; reporte adicional de Kanishka Singh Editado en español por Benjamín Mejías Valencia)