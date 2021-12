La cuarta ola remite en Alemania, mientras se acerca una quinta por ómicron

Berlin (Alemania) EFE/EPA/FILIP SINGER

Berlín, 23 dic (EFE).- La cuarta ola de la pandemia en Alemania sigue en retroceso con la incidencia a la baja, mientras el país se prepara para una quinta ola por la variante ómicron, que requerirá probablemente de una cuarta dosis de la vacuna, según el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach.

La incidencia acumulada cayó a 280,3 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días. frente a 289 ayer, 353 hace una semana y 386,5 hace un mes y el pico de 452,4 registrado el pasado 29 de noviembre.

Las autoridades sanitarias notificaron 44.927 nuevas infecciones en 24 horas y 425 muertos con o por covid-19, frente a 51.301 y 453 hace una semana, mientras la cifra de casos activos ronda los 821.100, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada.

La tasa acumulada de ingresos en siete días se sitúa en 4,57 por cada 100.000 habitantes y la ocupación en las ucis de pacientes con covid-19 es del 20,5 % de las camas disponibles en las unidades de críticos para la población adulta.

Hasta el martes, el 73,6 % de la población (61,2 millones de personas) había sido vacunado, el 70,5 % (58,7 millones) con la pauta completa, mientras el 33,8 % (28,1 millones) había recibido ya una dosis de recuerdo.

Actualmente 22 millones de personas -el 26,4 % de la población- todavía no están vacunadas; 4 millones son menores de cuatro años -el 4,8 %-, para los cuales aún no hay una vacuna.

En declaraciones a la emisora regional WDR2, donde respondió a preguntas de los oyentes, el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, declaró que "ómicron no será la última variante en esta pandemia" que se propague en Alemania.

Se mostró convencido de que la variante ómicron hará necesaria una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, aunque científicamente todavía no haya datos concluyentes, dijo, al tiempo que subrayó que en todo caso la tercera dosis es indispensable.

Las dosis de recuerdo contribuyen a evitar entre el 70 % y el 80 % de los contagios sintomáticos, afirmó.

"Todavía no tenemos una ola grande y rápida. Esto cambiará a final de año y en la primera semana de enero", advirtió Lauterbach.