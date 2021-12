Juez de EE.UU. ordena a PDVSA reembolsar préstamos a Red Tree

(Bloomberg) -- La compañía de gas y petróleo controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA, debe pagar decenas de millones de dólares en préstamos impagos e intereses a una empresa estadounidense, dictaminó un juez de Nueva York.

Red Tree Investments LLC demandó a la compañía venezolana en 2019, alegando que había incumplido con US$182 millones en préstamos.

En un fallo de 18 páginas el miércoles, el juez de distrito de Estados Unidos P. Kevin Castel determinó que PDVSA estaba en “impago de obligaciones legales” con Red Tree. Dijo que PDVSA le debía a Red Tree alrededor de US$63,5 millones más intereses y pidió un cálculo actualizado de la cantidad impaga para usar cuando emita un fallo final.

General Electric Capital Corp. fue el emisor original de los créditos. Prestó a PDVSA US$450 millones en 2015 y luego asignó las notas a Red Tree.

PDVSA afirmó que las sanciones de EE.UU. impuestas contra Venezuela en 2017 por el expresidente Donald Trump, hicieron imposible devolver los préstamos.

El juez rechazó ese reclamo, señalando que el reembolso de los préstamos tomados antes de que se impusieran las sanciones no estaba prohibido.

A principios de este mes, otro juez federal en Nueva York rechazó el mismo argumento de PDVSA y ordenó a la empresa venezolana a reembolsar US$166 millones a Dresser-Rand Co., con sede en Houston.

El caso es Red Tree Investment LLC contra Petróleos de Venezuela SA, 19-cv-02523, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).

