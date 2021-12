Intel se disculpa con clientes chinos por postura sobre Sinkiang

(Bloomberg) -- Intel Corp. se disculpó después de que su oposición al uso de mano de obra de Sinkiang provocara una reacción negativa contra el fabricante de chips estadounidense en China, destacando cómo las empresas multinacionales están cada vez más atrapadas en una disputa geopolítica entre dos potencias globales sobre temas como los derechos humanos.

El fabricante de chips envió una carta pidiendo a los proveedores que no utilicen mano de obra o productos de Sinkiang “para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de Estados Unidos”, dijo el jueves en un comunicado en WeChat, y agregó que la empresa no tenía otra intención y no pretendía expresar una posición al respecto.

“Agradecemos a todos por plantear sus preguntas e inquietudes y respetamos la sensibilidad del tema en China”, dijo Intel. “Como empresa multinacional, operamos en un entorno global complejo y en constante evolución y debemos adoptar una actitud prudente. Por causar problemas a nuestros estimados clientes chinos, socios y público en general, expresamos nuestras más sinceras disculpas”.

La disculpa de Intel se produce después de que esta semana usuarios de las redes sociales aprovecharan el tema para criticar a la firma estadounidense. Wang Junkai, cantante principal de TFBoys, una de las bandas de chicos más populares de China, dijo que terminará todas las asociaciones con la compañía estadounidense de inmediato, según un comunicado emitido el miércoles por su estudio.

En una rueda de prensa periódica realizada el jueves en Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, pidió a Intel que “respete los hechos” sobre Sinkiang. “La acusación de supuesto trabajo forzoso es totalmente elaborada por fuerzas antichinas en EE.UU. para dañar la reputación de China”, dijo al ser consultado sobre si la disculpa de Intel satisfizo al Gobierno. “Los productos fabricados en Sinkiang son de buena calidad y las empresas sufrirán pérdidas si se niegan a utilizar productos producidos en Sinkiang”.

Horas después, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que “las empresas estadounidenses nunca deberían sentir la necesidad de disculparse por defender los derechos humanos fundamentales u oponerse a la represión”, sin comentar específicamente sobre las noticias de Intel. “El sector privado y la comunidad internacional deberían oponerse a que la República Popular China utilice sus mercados como arma para reprimir el apoyo a los derechos humanos”, dijo.

El acceso continuo de Intel al mercado chino es crucial para su crecimiento mientras lucha contra la creciente competencia. China es el mayor consumidor de semiconductores en general y el mayor mercado de computadoras personales, el principal destino de los microprocesadores de Intel. El fabricante de chips obtuvo más de una cuarta parte de sus ingresos de 2020 de dicho país.

Intel Apologizes to China Customers Over Xinjiang Stance

