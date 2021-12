Intel expande capacidad con plantas en Francia, Alemania, Italia

(Bloomberg) -- El impulso global de Intel Corp. para aumentar su capacidad incluirá la adición de fábricas en Francia e Italia, así como la instalación de una importante planta de producción en Alemania, según personas familiarizadas con las negociaciones.

Francia albergará un centro de investigación y diseño, e Italia será la ubicación de una fábrica de pruebas y ensamblaje, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque el plan no ha sido anunciado. La principal planta de fabricación de semiconductores probablemente se construirá en Alemania, según las personas. En total, la expansión costará decenas de miles de millones de dólares.

El director ejecutivo, Pat Gelsinger, está tratando de devolver al fabricante de chips más grande del mundo su antigua gloria. La empresa ha perdido su ventaja tecnológica frente a sus rivales y ha cedido cuota de mercado, algo que se supone que debe superar con las nuevas plantas. Gelsinger también quiere traer más producción de regreso a Estados Unidos y Europa, contrarrestando el dominio de fabricación de Asia.

Los representantes de los Gobiernos francés, alemán e italiano declinaron hacer comentarios, al igual que los portavoces de Intel en Europa y EE.UU.

Parte del plan de Gelsinger es construir fábricas que produzcan chips para otras empresas, rivalizando directamente con TSMC. Hasta ahora, Intel normalmente solo ha fabricado chips de diseño propio.

Para ayudar a financiar sus ambiciones, ha pedido a los legisladores de ambos lados del Atlántico que otorguen dinero público en forma de exenciones fiscales y subvenciones a los fabricantes de chips que deseen construir plantas en Europa y EE.UU.

Los nuevos y ambiciosos planes de Intel podrían generar miles de puestos de trabajo. La empresa también planea crear 4000 empleos en Malasia a través de una inversión de US$7.100 millones en nuevas instalaciones de empaque de chips.

Incluso con la posible ayuda del Gobierno, Intel está presupuestando un gasto de hasta US$28.000 millones para nuevas plantas y equipos en 2022, frente a aproximadamente US$18.000 millones este año. Los planes de gasto tienen a los inversionistas inquietos, debido al efecto que esto puede tener en las utilidades. Pero el aumento masivo en los gastos solo pondrá a Intel en camino para mantenerse al día con el nivel de gasto de TSMC y Samsung.

