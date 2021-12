Infosalus.- El 60% de los padres vacunaría "mañana mismo" a sus hijos menores de 12 años, según COSMO-SPAIN

16-12-2021 Un niño es vacunado en el centro de vacunación pediátrica, organizado en el seminario del arzobispado de Pamplona, a 16 de diciembre de 2021, en Pamplona, Navarra (España). El arzobispo de la Iglesia Católica ha cedido al Gobierno de Navarra el seminario de Pamplona para convertirlo en un punto de vacunación infantil. La cita se encuentra abierta para niños de entre 11 y 9 años que serán vacunados con una versión de Pfizer preparada 'específicamente' para los niños. La pauta será de dos dosis, administradas con ocho semanas de diferencia. El seminario tiene capacidad de administrar aproximadamente 2.800 vacunas diarias. SALUD Eduardo Sanz - Europa Press



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El 60 por ciento de las personas con hijos menores de 12 años les vacunaría contra la COVID-19 "seguro mañana mismo", según los resultados de la novena ronda de resultados del estudio COSMO-Spain, realizado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) e impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Esta ronda incluye por primera vez una pregunta a personas con hijos menores de 12 años sobre su intención de vacunarlos: sobre un rango de 1 a 5 en el que 5 es seguridad máxima y 1 negativa, un 20 por ciento admite dudas y se sitúa en torno al 3 sobre 5, y solo otro 20 por ciento señala que no los vacunaría.



La encuesta se hizo justo antes del inicio de la vacunación en España de este rengo de edad entre menores. Observando el ejemplo de las vacunas en gente adulta, la confianza ha ido subiendo de manera progresiva una vez consolidada la vacunación. Finalmente, ha bajado a un 2 por ciento el porcentaje de personas que dicen no querer vacunarse.



El trabajo, que lleva desde mayo de 2020 evaluando, cada dos meses, los conocimientos y la percepción el riesgo de la población ante la pandemia de COVID-19, tiene como objetivo principal aportar información relevante y actualizada que ayude a hacer frente a la epidemia. Los nuevos resultados actualizan los datos de la octava ronda anteriormente publicados.



Entre los datos destacados en esta ronda, llevada a cabo entre el 30 de noviembre y el 13 de diciembre, aparecen un nuevo aumento en la confianza de las vacunas, un repunte en la preocupación por la pandemia y un leve descenso en comportamientos preventivos, con la mascarilla como medida más utilizada.



En concreto, la preocupación general respecto al coronavirus ha subido ligeramente con respecto a la ronda 8, realizada en octubre: el 44 por ciento indica que les preocupa 'mucho/muchísimo', frente al 39 por ciento de la ronda anterior. La sensación de que el virus se propaga rápido también ha aumentado y un 60 por ciento de la población refiere sentir que se propaga 'muy rápido' (28 por ciento en la ronda 8). También crece el porcentaje de personas encuestas que piensa que tiene muchas probabilidades de contagiarse (22 por ciento frente al 17 por ciento anterior).



En consonancia con las últimas rondas, la confianza en la vacunación sigue subiendo y marcando topes. Crece la intención de vacunación en el caso de que las autoridades sanitarias recomendaran una dosis adicional de la vacuna (el 93 por ciento indica que se la han puesto o se la pondrían).



CONOCIMIENTOS, ADHERENCIA Y DECISIONES



El nivel de conocimiento sobre el coronavirus ha mejorado para casi todas las preguntas relacionadas con el SARS-CoV-2 y la COVID-19. En esta ronda se introdujo la pregunta 'usar mascarilla en interiores es fundamental para evitar la transmisión', a la que ha respondido correctamente el 93,7 por ciento de los encuestados.



Con respecto a la adherencia a las medidas preventivas, sigue siendo elevada pero se aprecia un ligero descenso en varios comportamientos; las medidas que más se practican siguen siendo usar la mascarilla según lo recomendado y de forma correcta en el interior de bares y restaurantes, ventilación e higiene de manos, junto con no visitar a familiares o amigos en cuarentena.



En cuanto a la frecuencia de búsqueda de información, ha aumentado ligeramente. La confianza en las fuentes de información se mantiene en niveles similares y las dos en las que más se confía siguen profesionales sanitarios y Ministerio de Sanidad; las redes sociales continúan como fuentes que inspiran menos confianza.



Por otro lado, se mantiene el acuerdo con las decisiones tomadas en pandemia y aumenta el porcentaje de personas que piensan que no han sido exageradas. Sin embargo, se observa un descenso en el acuerdo con el final de ciertas medidas, como las restricciones al ocio nocturno y la no obligatoriedad de la mascarilla en exteriores.