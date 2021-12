Infosalus.- Del Val cree que queda un mes de subida de contagios y ve una "contribución mínima" en la medida de las mascarillas

19-08-2020 La viróloga e inmunóloga Margarita del Val SALUD JUAN MANUEL SERRANO ARCE



La viróloga del CSIC Margarita del Val cree que probablemente quede un mes de subida de contagios por Covid y, tras insistir nuevamente en que todo el mundo se acabará infectando, cree que la medida del uso obligatorio de mascarillas en el exterior "ayudará un poquito" pero su contribución será "mínima".



En una entrevista a Onda Vasca, Margarita del Val ha afirmado que esperaban bastantes casos que no estuviesen "acompañados de gravedad" pero los contagios actuales son más altos que en verano.



Según ha indicado, "probablemente" quede un mes de subida de casos porque no cree que estas navidades no cree que se vayan a tomar medidas "más estrictas".



Margarita de Val ha afirmado que "asusta un poco ver tantos casos", y ha señalado que la esperanza es que haya menos contagios "graves". Al respecto, ha asegurado que los habrá entre los vacunados porque el riesgo personal "sigue siendo el mismo" y entre esos vacunados también habrá casos de gravedad porque "no son infalibles". Además, ha indicado que se sabe que las vacunas "aguantan bien" pero no "cuánto van a aguantar las vacunas".



ÓMICRON



Tras resaltar la importancia de que, quien no esté vacunado, lo haga, y continuar con la inoculación de terceras dosis, ha afirmado que, pese a todo, estamos "claramente mejor que el año pasado" porque las vacunas "han hecho muchísimo" pero "no se sabe cuanto menos graves y fallecimientos habrá" y, por eso, asusta este número alto de casos.



Sobre la incidencia de Ómicron en esta sexta ola, ha asegurado que, antes de que se conociese la variante, ya se estaba dando una situación con muchas aglomeraciones y cree que la "culpa" no es de la variante Ómicron, "es de las medidas y la solución vendrá por las medidas que tome cada uno".



Margarita del Val ha asegurado que Ómicron ha venido "en el peor momento" porque "se contagia más" y las enfermedades que causa son "igual de graves". "Más infecciones, porque se contagia más, pero la misma gravedad", ha indicado la viróloga, que cree que es un "espejismo" el mensaje de que será más leve.



MEDIDAS



Ante la decisión de volver al uso obligatorio de mascarillas en exteriores, cree que "ayudará un poquito, pero es una medida de una contribución mínima", aunque cree que hay gente que necesita que se lo prohiban para cumplir.



A su juicio, ahora hay que tratar de que la "bola de nieve" no crezca y centrarse en proteger a los más vulnerables y, en este sentido, echa de menos una regulación para las residencias de ancianos que ayude a protegerlos.



Por otra parte, ha insistido en que es "inescapable" que todo el mundo se vaya a infectar y ha indicado que no era "exagerada" cuando lo decía. Margarita del Val ha señalado que "ya se está viendo".