India pide vigilancia por el ómicron con un 60% de la población apta vacunada

Nueva Delhi, 23 dic (EFE).- El Gobierno indio llamó este jueves a los estados a ser vigilantes y no "bajar la guardia" en la lucha contra el coronavirus, debido al número creciente, pero hasta ahora limitado, de casos de la variante ómicron, al tiempo que celebró la vacunación del 60 % de la población elegible.

"El Gobierno ha recomendado a los estados y territorios de la unión que no bajen la guardia y mantengan su nivel de preparación para luchar contra la covid-19 (y sus variantes) en vista de la nueva variante ómicron", indicó el Ministerio de Salud del país asiático en un comunicado.

El secretario de Salud, Rajesh Bhushan, mantuvo hoy una reunión con sus homólogos regionales durante la que recomendó restricciones y confinamientos locales para contener brotes de coronavirus.

"Se aconsejó a los estados que impongan toques de queda nocturnos y regulen estrictamente las grandes aglomeraciones de personas, especialmente antes de las festividades próximas", señaló.

Bhushan también recomendó ampliar la disponibilidad de camas hospitalarias y de oxígeno, así como impulsar la campaña de vacunación "sobre todo en los estados donde se celebrarán próximamente elecciones".

La reunión del secretario de Salud precedió al encuentro virtual previsto hoy entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y los jefes de gobierno.

El jefe de Gobierno de Nueva Delhi, Arvind Kejriwal, afirmó por su parte en un mensaje difundido por la agencia ANI que la capital "puede gestionar hasta 100.000 casos diarios si así lo requiere la situación".

"Estamos aumentando nuestros efectivos, almacenando medicinas para los próximos meses", añadió Kejriwal.

60 % DE LA POBLACIÓN APTA VACUNADA

La inquietud por el aumento de casos visto en otros países a causa de la variante ómicron se mezcló este jueves con la satisfacción de las autoridades por haber vacunado contra el coronavirus a más del 60 % de la población elegible.

"¡Alcanzando nuevos logros! Felicidades India. Con la ayuda del público y los esfuerzos de nuestros trabajadores sanitarios, más del 60 % de la población elegible ha sido vacunada", dijo en Twitter el ministro de Salud, Mansukh Mandaviya.

Según los últimos datos oficiales, este país de 1.350 millones de habitantes ha administrado un total de 1.396 millones de dosis contra la covid-19.

Unos 564 millones de indios han recibido la pauta completa, entre los 950 millones de adultos aptos según los datos del último censo nacional de 2011.

La India inauguró su campaña de vacunación el pasado enero, aunque inicialmente su progreso se vio frustrado por la escasez de vacunas, a pesar de que el país es considerado como la farmacia del mundo.

DOSIS DE REFUERZO

La India no administra por el momento dosis de refuerzo, y varios líderes de la oposición y jefes de Gobierno han llamado en los últimos días al Gobierno a ampliar el programa de vacunación.

"La mayoría de nuestra población todavía no ha sido vacunada. ¿Cuándo empezará el Gobierno de la India a (administrar) dosis de refuerzo?", lanzó ayer en Twitter el líder del histórico Partido del Congreso (INC), Rahul Gandhi, al indicar que menos de la mitad de la población total del país ha recibido las pauta completa.

También el jefe de Gobierno de Nueva Delhi, Arvind Kejriwal, llamó el pasado lunes a las autoridades indias a permitir las dosis de refuerzo.

CASOS TOTALES A LA BAJA, ÓMICRON EN AUMENTO

La India registró este jueves 7.495 infecciones por coronavirus en las últimas 24 horas, elevando el número total de casos desde el inicio de la pandemia a 34,7 millones, según datos del Ministerio de Salud.

Las cifras oficiales muestran que 478.759 personas han muerto en el país a causa de la covid-19, con 434 fallecimientos en la última jornada.

Estos números contrastan con los registrados el pasado mayo, cuando la India se convirtió en el epicentro mundial del coronavirus y llegó a registrar más de 400.000 infecciones y 4.000 muertos diarios, una crisis que empujó a las autoridades a suspender las exportaciones de inyecciones para satisfacer a la demanda interna.

Pero la expansión de la variante ómicron, con 236 infecciones confirmadas en todo el país desde que se detectó el primer caso el pasado 2 de diciembre, ha causado inquietud entre autoridades y expertos.

David Asta Alares