Google suspende la compatibilidad con Assistant para iPhone y iPad

ILUSTRACIÓN - Quien quiera seguir utilizando Google Assistant en sus auriculares tendrá que cambiar a un móvil Android. Foto: Christin Klose/dpa

A partir de ahora, los auriculares equipados con el Asistente de Google solo funcionarán en iPhone y iPad de forma limitada. Según comunicó Google en un documento de soporte, la empresa ha retirado la compatibilidad de su asistente de voz con los auriculares de los dispositivos de Apple. En concreto, esto significa que ya no se podrán escuchar anuncios hablados de las notificaciones entrantes en el iPhone. Y básicamente, ya no se le podrán dar órdenes al Asistente presionando o tocando el botón o la superficie de sensor correspondiente en los auriculares. Sin embargo, Google señala que otras funciones para las que no es necesario Google Assistant seguirán estando disponibles a través de los auriculares. Por supuesto, esto también incluye el uso de Siri, el asistente de voz de Apple. Quien quiera seguir utilizando Google Assistant en sus auriculares tendrá que cambiar a un móvil Android. La empresa no ha dado explicaciones sobre los motivos de la eliminación de la funcionalidad. dpa