Fútbol.- Pelé recibe el alta tras dos semanas de tratamiento

22-09-2021 Pelé avanza en su recuperación DEPORTES @PELE



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El exjugador brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, recibirá el alta tras dos semanas ingresado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo (Brasil), donde ha sido tratado del tumor de colon detectado el pasado mes de septiembre.



Pelé, de 81 años, "se encuentra en condición estable y continuará su tratamiento del tumor de colon identificado en septiembre pasado", informó el hospital Albert Einstein en un comunicado de prensa en el que no especificó la fecha exacta del alta del triple campeón del mundo.



Pelé fue intervenido de un tumor de colon el pasado mes de septiembre después de que fuera descubierto durante un examen rutinario. La ex estrella del Santos es el único jugador en haber ganado tres Mundiales en los años 1958, 1962 y 1970.



El exjugador brasileño es también uno de los cuatro míticos que anotaron en cuatro Copas Mundiales diferentes, mientras que sigue siendo el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil, habiendo marcado 77 veces en 92 apariciones para la 'verdeamarelha'.