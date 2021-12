Fútbol.- Guardiola reconoce que "está cerca" la salida de Ferran Torres al Barça

LONDRES (REINO UNIDO), 23 (dpa/EP)



El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, insistió en que el club 'citizen' no tiene intención de fichar a un delantero el próximo mes, en el mercado de invierno, pese a reconocer que "está cerca" la salida de Ferran Torres hacia el FC Barcelona.



El City falló en sus intentos de fichar a Harry Kane procedente del Tottenham el verano pasado, pero no tiene planes inmediatos de buscar un delantero en otra parte aunque se marche Ferran Torres, un extremo que con Guardiola ha actuado como delantero ocasional.



"No, no vamos a traer ningún delantero en enero", aseguró el técnico en una conferencia de prensa este jueves. Sé que están negociando y creo que está cerca. Cuando el club lo anuncie, estará hecho", comentó el de Santpedor.



En este sentido, negó estar decepcionado con Ferran Torres. "Quiero la felicidad de mis jugadores. Si tuviéramos solo dos o tres jugadores de ataque, tal vez Ferran pensaría que tiene más posibilidades de jugar y quedarse más tiempo", argumentó.



"Pero siempre tengo la sensación de que cuando el Barcelona o el Real Madrid llaman a la puerta de los jugadores es difícil decir que no. Siguen siendo los equipos más fuertes del mundo en cuanto a moda, ciudades y muchas razones. Él es de España, el Barcelona llama a la puerta y entiendo por qué quiere irse", reconoció.