Estas han sido las 5 fotos de VALENTINA LIZCANO que han arrasado en Instagram

Y pasa el tiempo a toda y crece mi amor por estos seres llenitos de luz, felices 3 meses mi Isla Preciosa, que esos ojotes sigan mostrándonos el camino 💙, felices 3 meses de una maternidad consciente, libre y plenamente amorosa mi @nataliareyesg eres la madre más fantástica, más de lo que pude llegar a imaginar, única y conectada te admiro mi cielo las amo, los amo @juanpssv tu un guardián, un padre maravillosos, los celebro desde la montaña 🏔 🙏🏻♥️ #felices3mesesIsla





Lo que más amo de ser mamá es que ellos me devuelven a mi niña interior y me muestran el mundo sin miedo y con tanto amor ❤️ te amo @salvadorleyvalizcano





Después de otra súper descarga hormonal en medio de mi posparto y todo combinado con una sabrosa virosis que duro la medio pendejadita de un mes, vuelvo por aquí a dejarme estas foticos a mi, si a mi, junto con lo siguiente : Hey flaca, enamórate de ti, siéntete a gusto en ti pues tú eres tú más grande amor ♥️ lo demás vale 😝como dice le dice la mamá a la amiga de Macta la tóxica 🤷‍♀️🤫🤣 (Dios Santo que no me lean las profesoras de Salva 😳🙏🏻🤣. (no había sido capaz de estrenarme esta belleza de 👗porque estaba esperando a recuperar mi masa muscular, pero me quede pensando que no tengo que esperar nada para sentirme Sexi😉♥️ @tiendaderopalacios





Cerrar ciclos es fabuloso y libera una cantidad de energía que no alcanzamos a imaginar, es por eso que vienen acompañados de transformación y florecimiento, así que GRACIAS 🙏🏻 a todxs los idos, gracias a cada una de esas personas hoy soy lo que soy y vivo feliz ♥️🙏🏻 Poderosa Cacion Compañera @greeicy @culturaprofetica_oficial #tecreí #sanalocura





Presenciando cómo se materializan los sueños, pronto les podré mostrar algo de lo que me siento muy orgullosa y es aquí en una Ciudad que adoro con todo mi ♥️ Mientras selfie de esta flacura en Medallo 🤪😘❤️ #NDN 🤫

Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.